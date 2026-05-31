Haberler

Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu

Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'dan bayram tatili için Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki köylerine gelen pazarlamacı Ümit Yıldırım, iki oğlunu yanına alarak gittiği mantar toplama dönüşünde traktörün devrilmesi sonucu anaokulu öğrencisi oğlu Mustafa Mert Yıldırım ile birlikte hayatını kaybetti; ağır yaralanan diğer oğlunun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen ve baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği kahreden traktör kazasına dair yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ümit Yıldırım ve oğlu Mustafa Mert Yıldırım'ın normalde Isparta’da yaşadıkları ve Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerindeki köye geldikleri öğrenildi.

MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTMİŞLERDİ

Edinilen bilgilere göre, Isparta'da bir firmada pazarlamacı olarak çalışan baba Ümit Yıldırım, bayram tatilinde 2 oğlunu da yanına alarak traktörle mantar toplamak için araziye çıktı. Ailenin mantar topladıktan sonra eve dönüş yoluna geçtiği sırada, traktörün kontrolünün kaybedilmesi sonucu devrildiği kaydedildi.

6 YAŞINDAKİ ANAOKULU ÖĞRENCİSİ MERT KURTARILAMADI

Feci kazada traktörün altında kalan baba Ümit Yıldırım ile Isparta merkez ilçedeki Çünür Anaokulu'nda eğitim gören küçük oğlu Mustafa Mert Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan diğer çocuk R.Y.'nin ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti

Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri

Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri
Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu

Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş