Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu

Dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden Hindistan, bu kez de doğanın yıkıcı yüzüyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin batısında yer alan ve çöl ikliminin hakim olduğu Rajasthan eyaleti, son yılların en şiddetli ve ürkütücü kum fırtınalarından birini yaşadı.

TOZ BULUTLARI ŞEHİRLERİ YUTTU

Cumartesi günü Churu kentinde aniden bastıran ve gökyüzünü tamamen kapatan kahverengi renkli toz fırtınası, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Öğleden sonra Bikaner kentini de etkisi altına alan dev fırtına, gökyüzünü adeta kahverengiye boyayarak gündüzü geceye çevirdi. Görüş mesafesinin metrelerin altına düştüğü eyalet genelinde kara ve hava ulaşımı tamamen durma noktasına gelirken, milyonlarca insan evlerine kapanmak zorunda kaldı ve günlük hayat felç oldu.

ŞİDDETLİ SAĞANAK DA ETKİLİ OLDU

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), batıdan gelen güçlü bir hava akımının bu olağanüstü hava olayını tetiklediğini açıkladı. Kum fırtınasının hemen ardından eyaletin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtınalar patlak verdi. Son 24 saat içinde en yüksek yağış miktarı, 58 milimetre ile Dholpur kentinin Bari bölgesinde kayıtlara geçti.

FIRTINANIN HIZI 70 KİLOMETREYİ BULACAK

Jaipur Meteoroloji Merkezi; Bikaner, Jaipur, Ajmer, Bharatpur, Kota, Jodhpur ve Udaipur bölgelerini kapsayan devasa bir alan için acil durum uyarısı yayımladı. Önümüzdeki 4 ila 5 gün boyunca çetin hava koşullarının etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, hafif ve orta şiddetteki yağışlara, hızı saatte 60 ila 70 kilometreye ulaşan fırtınaların eşlik edeceği uyarısında bulundu. Ayrıca şiddetli rüzgarların yanı sıra ani dolu yağışları ve ölümcül yıldırım düşmelerine karşı vatandaşların açık alanlardan uzak durmaları da istendi.

TEK OLUMLU TARAFI: KAVURUCU SICAKLARI GÖLGELEDİ

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, günlerdir bölgeyi kasıp kavuran aşırı sıcak hava dalgasının bu fırtına ve yağışlı sistemle birlikte kırıldığını belirtti. Eyalet genelinde termometrelerin 44 derecenin altında seyretmesi beklenirken, yaşanan kabus dolu fırtınanın en azından sıcaklıklara karşı bölge halkına kısmi bir rahatlama sağlayacağı ifade edildi.

