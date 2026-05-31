'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Budapeşte'de oynanan finalde PSG ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede Fransız ekibi, penaltı atışları sonucunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. PSG böylece kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.

SAFONOV'UN İSTATİSTİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Final karşılaşmasının ardından ortaya çıkan bir detay ise futbolseverlerin dikkatini çekti. PSG kalecisi Matvey Safonov, maç boyunca rakipten gelen isabetli şutlarda kurtarış yapma fırsatı bulamadı ve mücadeleyi sıfır kurtarışla tamamladı. Bu istatistik, final öncesindeki paylaşımın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ESPİRİLİ YORUMLAR GELDİ

Karşılaşmanın ardından birçok futbolsever, Mary Rock'ın final öncesi yaptığı açıklamaları hatırlatarak esprili yorumlarda bulundu. Safonov'un maç boyunca kurtarış yapamaması nedeniyle sosyal medyada çok sayıda mizahi paylaşım yapıldı. Ancak PSG'nin kupaya uzanmasıyla birlikte Rus kaleci kariyerinin en önemli başarılarından birini yaşamış oldu.