"Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin" demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Rus içerik üreticisi Mary Rock, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde PSG kalecisi Matvey Safonov'a yaptığı sıra dışı teklifle gündem olmuştu. Arsenal karşısında oynanan finalde Safonov maç boyunca kurtarış yapamazken, PSG penaltılar sonucunda kupayı kazandı. Final sonrası futbolseverler, Safonov'un istatistiği üzerinden esprili yorumlarda bulundu.

Rus yetişkin içerik üreticisi Mary Rock, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde PSG kalecisi Matvey Safonov'a yaptığı sıra dışı teklifle dikkat çekmişti. Ancak final gecesi yaşananlar, sosyal medyada esprili yorumların yapılmasına neden oldu.

FİNAL ÖNCESİ GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM

UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Rus içerik üreticisi Mary Rock'ın PSG kalecisi Matvey Safonov'a yaptığı paylaşım gündem oldu. Rock, Safonov'a hitaben yaptığı açıklamada, "Finalde kaç top çıkarırsan, benimle o kadar gece geçirirsin" ifadelerini kullandı.

Bununla da yetinmeyen Rock, "Kaleni gole kapatırsan sabah kahvaltın da benden" ve "Arsenal maçında artık sadece kupayı düşünmeyeceksin" sözleriyle dikkat çekti.

PSG KUPAYA UZANDI

Budapeşte'de oynanan finalde PSG ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede Fransız ekibi, penaltı atışları sonucunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. PSG böylece kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.

SAFONOV'UN İSTATİSTİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Final karşılaşmasının ardından ortaya çıkan bir detay ise futbolseverlerin dikkatini çekti. PSG kalecisi Matvey Safonov, maç boyunca rakipten gelen isabetli şutlarda kurtarış yapma fırsatı bulamadı ve mücadeleyi sıfır kurtarışla tamamladı. Bu istatistik, final öncesindeki paylaşımın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ESPİRİLİ YORUMLAR GELDİ

Karşılaşmanın ardından birçok futbolsever, Mary Rock'ın final öncesi yaptığı açıklamaları hatırlatarak esprili yorumlarda bulundu. Safonov'un maç boyunca kurtarış yapamaması nedeniyle sosyal medyada çok sayıda mizahi paylaşım yapıldı. Ancak PSG'nin kupaya uzanmasıyla birlikte Rus kaleci kariyerinin en önemli başarılarından birini yaşamış oldu.

Alper Kızıltepe
