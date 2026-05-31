Haberler

Sultangazi'de bir şahıs annesini evde rehin aldı

Sultangazi'de bir şahıs annesini evde rehin aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de bir şahıs annesini evde rehin aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin ortak operasyonuyla yaşlı kadın kurtarıldı, oğul gözaltına alındı. Operasyon anları cep telefonuyla kaydedildi.

Sultangazi'de bir şahıs annesini evde rehin aldı. Şahıs, kapıyı açamaya ikna olmayınca polis ekipleri eve itfaiye merdiveni yardımıyla girerek yaşlı kadını kurtararak oğlunu gözaltına aldı. Kurtarma operasyonu saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1491/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe dün akşam saatlerinden itibaren evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Daireye gelen ekipler, Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak şahsın kapıyı açmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveni yardımıyla apartmanın 3'üncü katındaki balkona daireye giren ekipler, adamı gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Ekrem Keçe, polis merkezine götürülürken, yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Ertan Artan, kardeşler arasında uzun süredir sorun yaşandığını belirterek, "Bunlar zaten abi kardeş anlaşamıyor. Biri sürekli alkollü geliyor. Dün akşam da alkollü şekilde geldi. Sabah ayılınca polisi arayıp annesinin rehin alındığını söyledi. Polisler gelince ağabeyi korkup kapıyı açmadı. Mahalleli artık bu durumdan bıkmış durumda" dedi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Kurtarma operasyonu saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri

Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu

Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu

Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor