Haberler

İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Katar'a ait petrol ve LNG tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiği öne sürüldü. İddiaya göre tankerler geçiş öncesinde İran Devrim Muhafızları ile koordinasyon sağlarken, analistler Washington'un bu tutumunu İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisini fiilen kabul ettiği şeklinde yorumladı.

  • ABD, Katar'a ait petrol ve LNG tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi.
  • Katar tankerleri, geçiş için İran Devrim Muhafızları ile koordinasyon sağladı ve mali ödemeler yapıldığı iddia edildi.
  • Uzmanlar, ABD'nin bu tutumunun İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini fiilen kabul ettiği şeklinde yorumluyor.

ABD'nin, Katar'a ait petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiği öne sürüldü.

KATAR TANKERLERİNİN İRAN'LA KOORDİNASYON SAĞLADIĞI İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Katar'a ait petrol ve LNG tankerleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmek için İran Devrim Muhafızları ile koordinasyon sağladı. Bazı kaynaklar, bu süreç kapsamında çeşitli mali ödemelerin de yapıldığını ileri sürdü.

WASHINGTON HÜRMÜZ'DE GERİ ADIM MI ATTI?

Analistlere göre ABD'nin söz konusu geçişlere sessiz kalması, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini fiilen kabul ettiği şeklinde yorumlanıyor. Uzun yıllardır İran'la ekonomik ilişki kuran kişi ve kurumlara yaptırım uygulayan Washington'un, bu kez enerji akışının devamı için daha esnek bir tutum sergilediği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bunun resmi bir politika değişikliğinden ziyade enerji güvenliği ve küresel ticaretin kesintiye uğramaması amacıyla alınmış pragmatik bir karar olabileceğini belirtiyor.

KATAR, YENİ DENKLEMİ KABUL EDEN İLK ÜLKE Mİ?

Bazı değerlendirmelerde Katar'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut güç dengesini kabul eden ilk Körfez ülkesi konumuna geldiği ifade ediliyor. Doha yönetiminin bu yaklaşımı enerji güvenliği ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından tercih ettiği belirtilirken, eleştirmenler bunun İran'ın bölgedeki etkisini artırdığı görüşünü savunuyor.

İRAN'IN İSTEDİĞİ OLUYOR

Uzmanlara göre söz konusu iddiaların doğru olması halinde İran, Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemini ekonomik ve siyasi avantaja dönüştürmüş olacak. Bazı yorumcular, Körfez ülkelerinden gelen mali akışların İran'ın yaptırımlar altındaki ekonomik faaliyetlerine dolaylı katkı sağlayabileceğini öne sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler! Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı

Kazadan ilk görüntüler! Cenazeler yanan otobüsten böyle çıkarıldı
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti

CHP'nin hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel yaz sezonunu açtı, leopar desenli bikinisiyle göz kamaştırdı

Yaz sezonunu açan güzel oyuncu bikinili pozları ile yaktı geçti
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri oradaydı

Kritik mitingde gövde gösterisi: İşte taraflarını belli eden 45 vekil
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı

Tarafını belli eden Yavaş'ın zor anları! Slogan nedeniyle konuşamadı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı

Öz kızının müstehcen videolarını paylaşan anne için karar verildi
Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı

Sürücülerin canını kurtarmak isterken canından oldu!

Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Gelecek Partili Üstün: CHP, 26 Temmuz'a kadar kongre yapmazsa bu tarihten sonra yapılacak seçimlere giremeyecektir

CHP'yi bekleyen en büyük tehlikeyi Gelecek Partili isim açıkladı