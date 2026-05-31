Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Bayram tatilini Adalar’da geçiren binlerce vatandaşın dönüş yolculuğu çileye dönüştü. İskelelerde adım atacak yer kalmazken, vapura binmek isteyen kalabalık birbirini ezdi. Yaşanan insan seli kameralara yansırken duruma isyan eden bir Ada sakini, "Yetkililere sesleniyorum, buna bir çözüm bulun. Bayram günleri burada evi olanlar için cehenneme dönüyor" sözleriyle tepki gösterdi.
- Dokuz günlük bayram tatilinin son gününde Adalar'daki iskelelerde vapura binmek için izdiham yaşandı.
- Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada iskelelerinde biriken kalabalık nedeniyle turnikelerde ezilme tehlikesi oluştu.
- Ada sakinleri, her bayram ve uzun tatil döneminde yaşanan ulaşım krizine kalıcı çözüm çağrısında bulundu.
Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek İstanbul’un gözbebeği Adalar’a akın eden binlerce vatandaşın dönüş yolculuğu tam bir çileye dönüştü. Tatilin son gününde iskelelere yüklenen devasa kalabalık, adeta bir insan seline neden oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, vatandaşların vapurlara binebilmek için deyim yerindeyse birbirlerini ezdikleri, iskelede adım atacak yer kalmadığı görüldü.
İSKELELERDE İNSAN SELİ: İZDİHAM KAMERALARA YANSIDI
Bayramın tadını Adalar’da çıkarmak isteyen günübirlikçiler ile yazlıkçıların aynı anda dönüşe geçmesi, Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada iskelelerini kilitledi. Sefer saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte vapura ilk binenlerden olmak isteyen kalabalık arasında büyük bir arbede ve izdiham yaşandı. Turnikelerin önünde biriken ve metrelerce uzayan kuyruklarda vatandaşlar yürümekte bile güçlük çekerken, iskeledeki yoğunluk tehlikeli boyutlara ulaştı.
"BAYRAM GÜNLERİ ADA SAKİNLERİ İÇİN CEHENNEME DÖNÜYOR"
Yaşanan bu kontrolsüz yoğunluk ve turnikelerdeki ezilme tehlikesi, sadece tatilcileri değil, Adalar’da yerleşik olarak yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi. Ulaşımın ve hayatın durma noktasına geldiğini belirten bir Ada sakini, yetkililere şu sözlerle sert tepki gösterdi:
"Yetkililere sesleniyorum. Buna bir çözüm bulun. Ada'da yaşayan insanlara da saygısızlık. Bayram günleri Ada'da evi olan insanlar için cehenneme dönüyor. Lütfen çözüm bulun."
KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI
Her bayram ve uzun tatil döneminde benzer kaos manzaralarının yaşandığı Adalar’da, nüfusun taşıma kapasitesinin katbekat üzerine çıkması her yıl aynı altyapı ve ulaşım krizlerini doğuruyor. Ezilme tehlikesi atlatarak zorlu bir dönüş yolculuğu yapan tatilciler ile hayatı kâbusa dönen Ada sakinleri, bu kontrolsüz kalabalığa karşı acilen kalıcı bir önlem alınmasını bekliyor.