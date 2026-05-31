Haberler

Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayram tatilini Adalar’da geçiren binlerce vatandaşın dönüş yolculuğu çileye dönüştü. İskelelerde adım atacak yer kalmazken, vapura binmek isteyen kalabalık birbirini ezdi. Yaşanan insan seli kameralara yansırken duruma isyan eden bir Ada sakini, "Yetkililere sesleniyorum, buna bir çözüm bulun. Bayram günleri burada evi olanlar için cehenneme dönüyor" sözleriyle tepki gösterdi.

  • Dokuz günlük bayram tatilinin son gününde Adalar'daki iskelelerde vapura binmek için izdiham yaşandı.
  • Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada iskelelerinde biriken kalabalık nedeniyle turnikelerde ezilme tehlikesi oluştu.
  • Ada sakinleri, her bayram ve uzun tatil döneminde yaşanan ulaşım krizine kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek İstanbul’un gözbebeği Adalar’a akın eden binlerce vatandaşın dönüş yolculuğu tam bir çileye dönüştü. Tatilin son gününde iskelelere yüklenen devasa kalabalık, adeta bir insan seline neden oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, vatandaşların vapurlara binebilmek için deyim yerindeyse birbirlerini ezdikleri, iskelede adım atacak yer kalmadığı görüldü.

İSKELELERDE İNSAN SELİ: İZDİHAM KAMERALARA YANSIDI 

Bayramın tadını Adalar’da çıkarmak isteyen günübirlikçiler ile yazlıkçıların aynı anda dönüşe geçmesi, Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada iskelelerini kilitledi. Sefer saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte vapura ilk binenlerden olmak isteyen kalabalık arasında büyük bir arbede ve izdiham yaşandı. Turnikelerin önünde biriken ve metrelerce uzayan kuyruklarda vatandaşlar yürümekte bile güçlük çekerken, iskeledeki yoğunluk tehlikeli boyutlara ulaştı.

"BAYRAM GÜNLERİ ADA SAKİNLERİ İÇİN CEHENNEME DÖNÜYOR"

Yaşanan bu kontrolsüz yoğunluk ve turnikelerdeki ezilme tehlikesi, sadece tatilcileri değil, Adalar’da yerleşik olarak yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi. Ulaşımın ve hayatın durma noktasına geldiğini belirten bir Ada sakini, yetkililere şu sözlerle sert tepki gösterdi:

"Yetkililere sesleniyorum. Buna bir çözüm bulun. Ada'da yaşayan insanlara da saygısızlık. Bayram günleri Ada'da evi olan insanlar için cehenneme dönüyor. Lütfen çözüm bulun."

KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI 

Her bayram ve uzun tatil döneminde benzer kaos manzaralarının yaşandığı Adalar’da, nüfusun taşıma kapasitesinin katbekat üzerine çıkması her yıl aynı altyapı ve ulaşım krizlerini doğuruyor. Ezilme tehlikesi atlatarak zorlu bir dönüş yolculuğu yapan tatilciler ile hayatı kâbusa dönen Ada sakinleri, bu kontrolsüz kalabalığa karşı acilen kalıcı bir önlem alınmasını bekliyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

Herkes son günü bekleyince ortaya bu tablo çıktı

Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Doktorları dinlemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

Doktorları dinlemedi yine sahneye çıktı! Konseri tamamlayamadı

İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
İran, ABD ile anlaşma şartını duyurdu: Başka türlü onaylamayız

İran, anlaşma için şartını duyurdu: Başka türlü onaylamayız