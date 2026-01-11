Haberler

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi ve salı günleri etkisini daha da artırması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle 55 il için uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller arasında İstanbul ve Ankara da bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kar yağışının yarın sabah 06.00'dan itibaren bazı ilçelerde daha kuvvetli hissedileceğini bildirdi. Bu açıklamaların ardından, "Hangi illerde eğitime ara verildi?" sorusu kamuoyunun gündemine oturdu.

Türkiye genelinde kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte, Meteoroloji'nin kar yağışı konusunda uyardığı şehirler arasında özellikle İstanbul ve Ankara dikkat çekiyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerin eğitim-öğretime ara alıp almadığı merak edilirken, 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiği illere ilişkin güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ KAR UYARISI: YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelini ilgilendiren kritik bir hava durumu uyarısı paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 06.00 itibarıyla İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Gün içinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise doğrudan kara dönüşeceği bildirildi. Yetkililer, sabah saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı ihtimaline dikkat çekerken, hava sıcaklıklarının 0 ila 3 derece arasında seyredeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10–20 santimetreye ulaşabileceğini belirtti.

METEOROLOJİDEN TÜRKİYE GENELİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkisini artıran soğuk hava ve fırtına nedeniyle yeni uyarılar yayımladı. Açıklamada, 13 il dışında kalan tüm bölgeler için sarı kodlu alarm verildiği ifade edildi. Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtilirken, sıcaklıkların kısa süre içinde 6–7 derece birden düşeceği aktarıldı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının; çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

OKULLARDA TATİL KARARI GÜNDEMDE

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporunda 55 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunulması dikkat çekti. Pazartesi ve salı günleri özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Bu gelişmelerin ardından gözler valiliklerden gelecek olası tatil açıklamalarına çevrildi. Uzmanlar, beklenen hava koşullarının gerçekleşmesi halinde 12 ve 13 Ocak tarihlerinde bazı illerde eğitime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Böyle bir karar alınması durumunda öğrenciler için hafta sonuyla birleşen uzun bir tatil ihtimali oluşabilir.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 55 İL AÇIKLANDI

Meteoroloji'nin yayımladığı son değerlendirmeye göre kar yağışının etkili olması beklenen iller arasında şunlar yer alıyor:

İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Amasya, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane.

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE FIRTINA GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Avrupa Yakası'ndan başlayarak kentin geneline yayılan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, yayaların ve sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına ve iş yerlerine sığındı.

ORHAN ŞEN: PAZARTESİ GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLMESİ DAHA GÜVENLİ OLABİLİR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaklaşan kar yağışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, pazartesi günü batı bölgelerde soğuk hava ve karın etkili olacağını belirtti. İstanbul'da eğitime ara verilmesinin riskleri azaltabileceğini vurgulayan Şen, ani bastırabilecek kar yağışının şehir içi ulaşımda ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

SOĞUK HAVA DALGASI İKİ HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLABİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kutupsal vortekste yaşanan bozulmaya işaret etti. Stratosfer seviyesinde meydana gelen bu değişimin yaklaşık 14 gün sürebileceğini belirten Şen, Arktik kökenli soğuk havanın belirli aralıklarla Türkiye'yi etkileyebileceğini ifade etti. Bu süreçte kar yağışlarının zaman zaman yeniden kuvvetlenmesinin olası olduğu vurgulandı.

İşte tatil olan iller ve duyuruları:

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu'

Protestolarla sarsılan ülkenin lideri yangına körükle gitti
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: 'İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'

Gözaltı sonrası Roma'dan konuştu! Türk basınını şikayet etti
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imza atmaya çok sıcak
300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı

300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: 'Putin kaçırılıp yargılanmalı'

Avrupa'dan ortalığı karıştıracak çıkış: Onu kaçıralım
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu! Ölü ve yaralılar var
Bankalar arasında emekli kapma yarışı başladı, promosyonlar güncellendi

Bankalar arasında yarış kızıştı: Emekliler için kesenin ağzını açtılar
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
Maliye, 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı

Bakan Şimşek düğmeye bastı! Bu hileyi yapanlara resmen ceza yağdı
9 gollü maç! Bayern Münih, Wolfsburg'u paramparça etti

9 gollü tarihi maç! Rakibi adeta paramparça ettiler
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu

Kayıp yaşlı adamın bulunduğunda ağzından çıkan ilk söz yürek burktu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu