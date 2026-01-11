Hangi illerde okullar tatil oldu? 12 Ocak Pazartesi il il tatil olan şehirler!

Türkiye genelinde kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte, Meteoroloji'nin kar yağışı konusunda uyardığı şehirler arasında özellikle İstanbul ve Ankara dikkat çekiyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerin eğitim-öğretime ara alıp almadığı merak edilirken, 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiği illere ilişkin güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ KAR UYARISI: YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelini ilgilendiren kritik bir hava durumu uyarısı paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 06.00 itibarıyla İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Gün içinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise doğrudan kara dönüşeceği bildirildi. Yetkililer, sabah saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı ihtimaline dikkat çekerken, hava sıcaklıklarının 0 ila 3 derece arasında seyredeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10–20 santimetreye ulaşabileceğini belirtti.

METEOROLOJİDEN TÜRKİYE GENELİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkisini artıran soğuk hava ve fırtına nedeniyle yeni uyarılar yayımladı. Açıklamada, 13 il dışında kalan tüm bölgeler için sarı kodlu alarm verildiği ifade edildi. Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtilirken, sıcaklıkların kısa süre içinde 6–7 derece birden düşeceği aktarıldı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının; çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

OKULLARDA TATİL KARARI GÜNDEMDE

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporunda 55 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunulması dikkat çekti. Pazartesi ve salı günleri özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Bu gelişmelerin ardından gözler valiliklerden gelecek olası tatil açıklamalarına çevrildi. Uzmanlar, beklenen hava koşullarının gerçekleşmesi halinde 12 ve 13 Ocak tarihlerinde bazı illerde eğitime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Böyle bir karar alınması durumunda öğrenciler için hafta sonuyla birleşen uzun bir tatil ihtimali oluşabilir.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 55 İL AÇIKLANDI

Meteoroloji'nin yayımladığı son değerlendirmeye göre kar yağışının etkili olması beklenen iller arasında şunlar yer alıyor:

İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Ankara, Konya, Karaman, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Amasya, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane.

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE FIRTINA GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Avrupa Yakası'ndan başlayarak kentin geneline yayılan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, yayaların ve sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına ve iş yerlerine sığındı.

ORHAN ŞEN: PAZARTESİ GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLMESİ DAHA GÜVENLİ OLABİLİR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaklaşan kar yağışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, pazartesi günü batı bölgelerde soğuk hava ve karın etkili olacağını belirtti. İstanbul'da eğitime ara verilmesinin riskleri azaltabileceğini vurgulayan Şen, ani bastırabilecek kar yağışının şehir içi ulaşımda ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

SOĞUK HAVA DALGASI İKİ HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLABİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kutupsal vortekste yaşanan bozulmaya işaret etti. Stratosfer seviyesinde meydana gelen bu değişimin yaklaşık 14 gün sürebileceğini belirten Şen, Arktik kökenli soğuk havanın belirli aralıklarla Türkiye'yi etkileyebileceğini ifade etti. Bu süreçte kar yağışlarının zaman zaman yeniden kuvvetlenmesinin olası olduğu vurgulandı.

İşte tatil olan iller ve duyuruları: