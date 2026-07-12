Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı'nın çeyrek finale yükselme umutları Kolombiya karşısında sona ererken, Manchester City'nin yıldız futbolcusu Antoine Semenyo turnuvanın ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Premier Lig devi Manchester City'nin ara transfer döneminde Bournemouth'tan kadrosuna kattığı Ganalı yıldız, Bodrum'da tatile çıktı. Semenyo'nun ocak ayında Manchester City'ye kulüp rekoru bonservis bedeliyle transfer olduğu ve 2031 yılına kadar sözleşme imzaladığı açıklanmıştı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA TATİL YAPIYOR

Semenyo'ya Bodrum tatilinde ailesi ve 8 arkadaşı eşlik etti. Sabah'ta yer alan habere göre ünlü futbolcu, gece eğlencesi için tercih ettiği mekanda renkli görüntüler sergiledi.

DAVUL ÇALDI, EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDI

Gecede davul çalan ve eğlenceye katılan Semenyo'nun keyifli halleri dikkat çekti. Dünya Kupası'nın yorgunluğunu Bodrum'da atan yıldız futbolcu, tatili boyunca hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

600 BİN LİRALIK HESAP ÖDEDİ

Gece sonunda yaklaşık 600 bin liralık hesap ödeyen Semenyo'nun cömert harcaması da gündem oldu.

26 yaşındaki Ganalı futbolcu, Manchester City formasıyla yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, İngiliz futbolunun en değerli kanat oyuncuları arasında gösteriliyor. City'ye transferinin ardından yaptığı açıklamada Pep Guardiola ile çalışma fırsatını "kariyerim için büyük bir adım" olarak nitelendiren Semenyo, kulübün başarı kültürünün transfer kararında önemli rol oynadığını söylemişti.