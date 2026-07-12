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Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı

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Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında ilk Halk Meclisi oturumu gerçekleştirildi. Oturumda milletvekilleri yemin ederken, Şara yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclisin seçilen üyeleri ile Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 üyenin katılımıyla gerçekleşen oturum yaklaşık bir haftalık ertelemenin ardından yapıldı.

Oturuma Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Adalet Bakanı Mazhar el-Veyis de katıldı.

Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti.

Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Şara'nın kararıyla atanan 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisin toplam üye sayısı 140'ten 210'a yükseldi. Hayatını kaybeden İdlib milletvekili ile Mecliste Süveyda iline ayrılan 3 sandalye ise halen boş durumda.

"Yeni bir sayfa çağrısı"

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, mecliste yaptığı konuşmada, Suriye'nin "Bugün kendi medeniyetini, değerlerini ve mirasını ifade eden yeni bir tarih yazdığını belirterek, modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması" çağrısında bulundu.

"Herkesin büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu" vurgulayan Şara, "istibdat, savaş ve yıkım yıllarının insanda, şehirlerde ve ekonomide bıraktığı tahribatın, vatanın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmayı ve tek bir takım ruhuyla çalışmayı gerektirdiğini" ifade etti.

"Vatanın kurtuluşu ve özgürlüğün geri kazanılmasının ardından, şimdi hep birlikte devleti kökleştirme ve kurumlarını sorumluluk ile liyakat esasları üzerine inşa etme aşamasına geçtiklerini" belirten Şara, devletin, onurun korunduğu ve iradeye saygı duyulduğu bir devlet olacağını vurguladı.

Şara, ekonominin yeniden inşası, hizmet kalitesinin artırılması, yatırım ortamının hazırlanması, istihdam fırsatlarının sağlanması ve üretimin artırılmasının, başta Halk Meclisi olmak üzere tüm devlet kurumlarının ortaklaşa üstlendiği milli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
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