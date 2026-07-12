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ABD 140 hedefi vurdu, İran'dan Körfez'deki ABD üslerine misilleme geldi

ABD 140 hedefi vurdu, İran'dan Körfez'deki ABD üslerine misilleme geldi
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ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiye yönelik saldırıya karşılık bu hafta İran'da üçüncü kez hava operasyonu düzenleyerek yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. CENTCOM, üç gecede toplam 300'den fazla hedefin imha edildiğini belirtirken, İran ise Katar, Bahreyn ve BAE'deki ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Körfez ülkelerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu hafta İran'a yönelik üçüncü hava saldırısı dalgasını gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye düzenlenen saldırıya karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

300'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

Açıklamaya göre saldırılarda füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme noktaları hedef alındı.

CENTCOM, hafta boyunca düzenlenen üç gece süren operasyonlarda şimdiye kadar 300'den fazla hedefin vurulduğunu belirterek, bu operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen sivil ve ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını ifade etti. Açıklamada, uluslararası deniz ticaretinin kritik güzergâhı olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinin sürdüğü kaydedildi.

İRAN'DAN KÖRFEZ'DEKİ ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı ise Saberin News'e dayandırdığı haberinde, İran'ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hedeflere çok sayıda füze fırlattığını ve bu füzelerin hedeflerini başarıyla vurduğunu öne sürdü. Haberde, iki ülkedeki ABD askeri üslerinde patlamaların sürdüğü iddia edildi.

Öte yandan Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğunu aktarırken, Katar hükümetinin vatandaşların cep telefonlarına güvenlik uyarısı gönderdiğini bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise Kuveyt'te şiddetli patlama sesleri duyulduğunu, patlamaların Irak'ın bazı bölgelerinden de hissedildiğini aktardı. Haberde ayrıca bazı medya kuruluşlarının Ürdün'de de çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdiği ifade edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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