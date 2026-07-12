Fatih'te 3 şüphelinin kadını taciz ettiği iddiası

FATİH'te, yaşları 18'den küçük olan 3 kişinin sokakta yürüyen kadının önünü keserek tacizde bulunduğu iddia edildi. Cep telefonuyla görüntülenen olayda, şüphelilerin kadına dokunduğu ve çantasını karıştırdığı görüldü. Şüphelilerin, olay yerine geldikleri taksinin de ücretini ödemediği öne sürüldü.

Olay, 10 Temmuz saat 05.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Çuhacıoğlu Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 3 kişi, sokakta tek başına yürüyen kadının önünü kesti. Şüphelilerden biri, çevresini sardıkları kadına iddiaya göre dokunarak tacizde bulundu, ardından da çantasını alıp karıştı. Şüpheliler daha sonra kadını zorla götürmeye çalıştı. Kadın ile 3 şüpheli bir süre sonra yürüyerek gözden kayboldu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Olayı fark eden bir taksi şoförü yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 3 kişinin kadının önünü keserek etrafını sardığı, şüphelilerden birinin kadına dokunduğu, daha sonra çantasını alarak karıştırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kadının, davranışlarından rahatsız olduğu iddia edilen kişilerden birinin yüzüne tükürdüğü anlar da yer alıyor. Öte yandan, görüntüleri kaydeden taksi şoförü, aracına binen şüphelilerin ücret ödemeden indiklerini öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı