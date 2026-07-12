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Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid altyapısından yetişen sol bek Peter Federico'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze, zorlu eşleşme öncesinde transferlerine devam ediyor.  Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski’nin sahibi olduğu Polonya temsilcisi, sarı-lacivertlilerle oynayacağı kritik eşleşme öncesinde kadrosuna dikkat çeken bir takviye yaptı.

REAL MADRID'İN ESKİ YILDIZIYLA İMZA

Gornik Zabrze, Real Madrid altyapısından yetişen ve son olarak Getafe forması giyen sol bek Peter Federico’yu renklerine bağladı. 23 yaşındaki Dominikli futbolcu ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

9 OYUNCUDAN 10 MİLYON EURO KAZANDILAR

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve yollarını ayırdığı 9 oyuncudan yaklaşık 10 milyon Euro bonservis geliri elde eden Polonya ekibi, bu bütçenin 2.5 milyon Euro'sunu yeni transferleri için harcadı.

PETER FEDERICO KİMDİR?

Real Madrid altyapısında filizlenen genç sol bek, 2021/2022 sezonunda eflatun-beyazlıların A takımıyla 3 karşılaşmada görev almıştı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Valladolid'de geçiren Federico, La Liga'da çıktığı 36 maçta 6 gol atarak skorer kimliğiyle de ön plana çıkmayı başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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