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990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar

990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar Haber Videosunu İzle
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
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Depremzedelere yardım için toplanan paraların akıbetinin ne olduğuna net yanıt veremeyen Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alınırken, ünlü şarkıcıya yöneltilen suçlamalar da belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 'örgüt üyeliği suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. Ayrıca Levent'in son 6 yılda 990 milyon TL’lik bahis oynadığı tespit edildi.

  • Haluk Levent, Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alındı.
  • Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik'e ait hesaplardan 990 milyon TL bahis oynadığı ve 390 milyon TL kaybettiği tespit edildi.
  • Ahbap Derneği hesaplarından Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya ait hesaplara yaklaşık 120 milyon TL aktarıldığı ve dernek adı kullanılarak 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

LEVENT HAKKINDA 3 FARKLI SUÇLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Levent'e Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

990 MİLYON TL DEĞERİNDE BAHİS OYNAMIŞ

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik’e ait hesaplardan 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği öğrenildi.

ASİSTANINA 120 MİLYON LİRA PARA AKTARIMI

Haluk Levent’in farklı kişilere ait hesapları kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu ve Ahbap Derneği hesaplarından bu hesaplara yaklaşık 120 milyon TL para aktarımı tespit edildiği öne sürüldü.

"60 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET" İDDİASI

Ayrıca farklı bir soruşturma kapsamında dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı, Yeliz Kaya adına geçirilen taşınmazların daha sonra başka kişiler üzerine devredildiği ve bu yolla yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluştuğunun öne sürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Kaynak: Haberler.com
Haluk Levent gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBir SeS SeS:

aaaah ahhh Laik Haluk bunun vebali ne olacak binlerce kişiden toplanan bu paralar nerelere gitmiş laik haluk

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bu site iyice saçmalamaya başladı, hani nerede kanıt ? doğru olabilir ama ortada bir delil resmi bir belge yokken nasıl böyle kesin suçlamada bulunabilir bir haber sitesi? masumiyet karinesi diye bir terim var hukukta, bu sitenin dönüşümü enson haber lagimina dönmek üzere az kaldı

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Haber Yorumlarıcaner Çubukçu:

A.A gitmiştir

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Haber YorumlarıKaya Kartalı Kartalı:

Evet Haluk efendi gerçek yüzün ortaya çıkıyor nihayet...

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Haber YorumlarıAhmet Şahin:

oha 990 milyon bahis mi abi neden oynar ki bir insan

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Haber Yorumlarımuhammet torun:

parayı katlayıp daha fazla yardım yapmak için. :D

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Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

yazıklar olsun

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