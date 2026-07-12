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Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı ve eşi Ali Atay ile birlikte Hollanda'da yeni bir şirket kurduklarını ve Amsterdam'da kendilerine yeni bir hayat kurmaya hazırlandıklarını duyurdu. Kariyerlerini uluslararası boyuta taşımayı hedefleyen ünlü çift, bu radikal kararın detaylarını ilk kez paylaştı.

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum ve 'Bizim Hikaye' gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, radikal bir karara imza attı. 2019 yılında dünyaevine giren ve iki çocukları bulunan ünlü çift, Hollanda’nın Amsterdam kentinde yeni bir düzen kurmaya hazırlandıklarını duyurdu. Yurt dışı planlarını ilk kez paylaşan Kaya, bu kararın arkasındaki kariyer hedeflerini de anlattı.

TAMAMEN GİTMİYORLAR: YARI YARIYA BİR HAYAT OLACAK

Ünlü çiftin ülkeyi tamamen terk edeceği iddialarına açıklık getiren Hazal Kaya, Türkiye ile bağlarını tamamen koparmayacaklarını belirtti. Yaşamlarını iki ülke arasında mekik dokuyarak sürdüreceklerini ifade eden güzel oyuncu, planlarını şu sözlerle özetledi:

"Yarı yarıya bir hayat olacak. Tamamen Türkiye'den ayrılmıyoruz. Hem yurt içindeki projelerimizi hem de oradaki çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz."

HEDEFLERİ ULUSLARARASI PROJELER

Çiftin Amsterdam'a açılmasının arkasında ise büyük bir kariyer hamlesi yatıyor. Hollanda'da yeni bir şirket kurduklarını müjdeleyen Hazal Kaya, bu yatırımla birlikte rotayı küresel sektöre çevirdiklerini şu cümlelerle aktardı:

"Orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk."

Bu hamleyle birlikte oyuncu çift, Amsterdam merkezli yeni şirketleri üzerinden hem Türkiye'deki kariyerlerine devam edecek hem de dünya çapındaki projelere imza atmak için kolları sıvayacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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