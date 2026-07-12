Ersin Destanoğlu, Al Jazira'da

Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı formayla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kaleci Ersin Destanoğlu, kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı.

ERSİN DESTANOĞLU AL JAZİRA'DA

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, milli kaleci Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Takımımıza yeni bir oyuncu katılıyor. Ersin Destanoğlu'nun transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Profesyonel kariyerinde şu ana kadar Beşiktaş dışında başka bir takımda forma giymeyen Ersin Destanoğlu, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 32 maçta sahaya çıktı. 25 yaşındaki tecrübeli kaleci, 10 maçta rakiplerine gol izni vermedi.