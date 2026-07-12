Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu
Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noah Lemina 1. Lig ekibi Manisa FK'ya transfer oldu. Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
- Manisa FK, Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Noha Lemina, PSG altyapısından yetişti ve Sampdoria, Wolverhampton, Annecy, Yverdon-Sport'ta oynadı.
- Noha Lemina, Gabon Milli Takımı'nı seçti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
LEMINA'NIN KARDEŞİ MANİSA FK'DE
Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray’da forma giyen başarılı futbolcu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
2+1 YILLIK ANLAŞMA
Manisa FK tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
NOHA LEMİNA'NIN KARİYER YOLCULUĞU
Futbol hayatına Fransa'nın AF Garenne-Colombes altyapısında adım atan Noha Lemina, buradaki potansiyeliyle Paris Saint-Germain akademisinin dikkatini çekti. PSG altyapısında sergilediği başarılı performansın ardından 2022 yılında ilk profesyonel kontratına imza atan Gabonlu orta saha ve kanat oyuncusu; kariyeri boyunca İtalya'nın Sampdoria ve İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımlarında kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Annecy’ye transfer olan genç yetenek, İsviçre ekiplerinden Yverdon-Sport'ta da oynayarak deneyim kazandı. Uluslararası düzeyde Fransa'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Lemina, daha sonra tıpkı ağabeyi Mario Lemina gibi Gabon Milli Takımı'nı seçerek milli kariyerine burada devam etme kararı aldı.