Haberler

Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noah Lemina 1. Lig ekibi Manisa FK'ya transfer oldu. Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

  • Manisa FK, Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Noha Lemina, PSG altyapısından yetişti ve Sampdoria, Wolverhampton, Annecy, Yverdon-Sport'ta oynadı.
  • Noha Lemina, Gabon Milli Takımı'nı seçti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

LEMINA'NIN KARDEŞİ MANİSA FK'DE

Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray’da forma giyen başarılı futbolcu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. 

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Manisa FK tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NOHA LEMİNA'NIN KARİYER YOLCULUĞU

Futbol hayatına Fransa'nın AF Garenne-Colombes altyapısında adım atan Noha Lemina, buradaki potansiyeliyle Paris Saint-Germain akademisinin dikkatini çekti. PSG altyapısında sergilediği başarılı performansın ardından 2022 yılında ilk profesyonel kontratına imza atan Gabonlu orta saha ve kanat oyuncusu; kariyeri boyunca İtalya'nın Sampdoria ve İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımlarında kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Annecy’ye transfer olan genç yetenek, İsviçre ekiplerinden Yverdon-Sport'ta da oynayarak deneyim kazandı. Uluslararası düzeyde Fransa'nın alt yaş milli takımlarında oynayan Lemina, daha sonra tıpkı ağabeyi Mario Lemina gibi Gabon Milli Takımı'nı seçerek milli kariyerine burada devam etme kararı aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde

Senatörün Türkiye'ye dair son sözleri gündem oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi'den hakeme ayar! Sarf ettiği cümle maçın önüne geçti
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan apar topar açıklama geldi