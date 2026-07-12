Özbekistan'da alfabe reformu: Ğ, ö, ş ve ç harfleri ekleniyor

Özbekistan'da parlamentonun alt kanadı, Latin alfabesine geçiş sürecine dair yeni bir yasayı onaylayarak senatoya gönderdi.

BBC Özbekçe Servisi'ne göre bu adımla birlikte, ülkedeki alfabe reformu 33 yılın sonunda tamamlanmaya yaklaşacak.

Yasa senatoda da kabul edilirse Özbekistan alfabesi 28 harften oluşacak. Mevcut alfabede 26 harf ve 3 harf kombinasyonu yer alıyor.

Böylece o' yerine ö, g' yerine ğ, ch yerine ç ve sh yerine de ş harfi yazılacak.

Ülkedeki bütün yazılı belgelerin aynı anda yenilenme ihtiyacı oluşmaması için eski harflerle yazılan belgeler de bir süre daha geçerliliğini koruyacak. Bu kararın, kamu bütçesine ek bir yük getirmemek için alındığı aktarılıyor.

Yasa senatodan da geçerse, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in onayının ardından yürürlüğe girecek.

Bu son 100 yılda Özbek alfabesindeki dördüncü büyük değişiklik olacak.

İlk değişim 1929'da Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişle olmuştu.

BBC Özbekçe Servisi alfabe değişikliklerinin her zaman okuma yazma oranını düşürdüğünü fakat o dönemde ülkedeki çoğu kişinin okuma yazma bilmemesi nedeniyle bunun bir sorun olmadığını aktarıyor.

1940'a gelindiğinde ise Latin alfabesinden Kiril alfabesine geçildi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsız olan pek çok ülke gibi Özbekistan da Kiril alfabesini terk etti ve 1993'te Latin alfabesine geçilmesi için bir yasa çıkardı.

1994-95 yılından itibaren okullarda çocuklara Latin alfabesi öğretilmeye başlandı.

Fakat son derece yavaş ilerleyen bu geçiş süreci 33 yıldır tamamlanmadı.

Karşılaştırmak gerekirse, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Azerbaycan 2001 yılında Latin alfabesine geçişini tamamlamıştı.

Özbekistan'da 2016'da Şevket Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Latin alfabesine geçiş tekrar ivme kazandı.

Özbekistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'nin de üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı da 2024 yılında 34 harften oluşan bir Ortak Türk Alfabesi hazırlamıştı.

Alfabede Türkiye'de kullanılan harflere ek olarak ä (Azerbaycan'da ?), ñ, q, x ve w harfleri de yer alıyordu.