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Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

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Türk edebiyatının usta şairlerinden Ahmet Telli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken cenaze töreninde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği cenaze çelengi tören alanına alınmadı ve çiçekçi tarafından geri götürüldü. Özgür Özel'in gönderdiği çelenk ise tören alanına kabul edildi.

Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi şiir anlayışının önde gelen isimlerinden Ahmet Telli için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenleniyor.

Usta şairin naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİ TÖRENE ALINMADI

Cenaze töreninde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'de mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği cenaze çelengi tören alanına kabul edilmedi. Reddedilen çelenk, çiçekçi tarafından geri götürüldü.

ÖZEL'İN ÇELENGİ TÖREN ALANINA ALINDI

Öte yandan Özgür Özel'in gönderdiği çelenk ise tören alanına alındı. Yaşanan gelişme cenaze töreninin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

TÜRK EDEBİYATINA İZ BIRAKTI

2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Telli, öğretmen okullarındaki eğitiminin ardından bir süre köy öğretmenliği yaptı. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

Şiirlerinde hüzün, sevda, direniş ve isyan temalarını işleyen Telli, toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli temsilcileri arasında yer aldı ve Türk şiirine çok sayıda eser kazandırdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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