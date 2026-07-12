Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

İkinci el araç satın almak isteyenler için dikkat çeken bir fırsat ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen çok sayıda aracı e-ihale yöntemiyle satışa sundu.

Satışa çıkarılan araçlar, gerekli ekspertiz işlemlerinden geçirildikten sonra fotoğraflanarak ihale sistemine ekleniyor. Böylece araçların mevcut durumu ve teknik özellikleri alıcılara şeffaf şekilde sunuluyor.

EKSPERTİZ RAPORUYLA SATIŞA ÇIKIYOR

E-ihale sistemi üzerinden satışa konulan araçlar için resmi ekspertiz raporları hazırlanıyor. NTV'deki habere göre ihaleyi kazanan kişiler, satın aldıkları araçları ilgili tasfiye işletme müdürlüğünden teslim alabiliyor.

FİYATLAR 60 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Satışa çıkarılan araçların fiyatları 60 bin liradan başlıyor. Araçların marka, model, mevcut durum ve özelliklerine göre fiyatlar 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor. İhalelerde otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı türlerde araçlar yer alıyor.

LÜKS ARAÇ DA VAR, HURDA DA

Satış listesindeki araçlar arasında yüksek değerli lüks modellerin yanı sıra hurda durumda bulunan ve onarım masrafı yüksek olabilecek araçlar da bulunuyor.

Bu nedenle ihaleye katılacak kişilerin ekspertiz raporlarını ve araçların mevcut durumunu ayrıntılı şekilde incelemesi önem taşıyor.

İşte o araçlardan bazıları;

Kaynak: Haberler.com