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Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kiraz koparıp yiyen Ahmet Derin ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ahmet Derin aynı gün, eşi ise bir gün sonra hayatını kaybetti. Kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığı araştırılıyor.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde dalından kiraz koparıp yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin'in (63) ardından eşi Rahime Derin (60) de hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürerken, kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları araştırılıyor.

İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre; 1 Temmuz'da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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