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Al Ittihad forması giyen En-Nesyri'ye yol göründü

Al Ittihad forması giyen En-Nesyri'ye yol göründü
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'ın Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırarak yeni bir yabancı santrfor transferi yapmak istediği belirtildi.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad’da, yeni sezon planlaması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı Kulüp yönetimi, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Faslı santrfor Youssef En-Nesyri'nin geleceğine dair radikal bir karar aldı.

EN-NESYRI İLE YOLLAR AYRILIYOR

OKAZ'ın aktardığı habere göre; İddialı bir kadro kurmak isteyen Al-Ittihad, Faslı milli futbolcu Youssef En-Nesyri ile yolları ayırma aşamasına geldi. Yeni sezonda hücum hattını tamamen yenilemek isteyen kulübün, En-Nesyri'nin yerine dünya çapında yabancı bir golcü transfer etmek için operasyon başlattığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana Al-Ittihad'da tüm kulvarlarda 18 maça çıkan deneyimli santrfor, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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