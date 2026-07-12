Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya
Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde altın madalya kazandı.
Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde altın madalya kazandı.
Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde altın madalya kazandı.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.