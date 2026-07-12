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Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya

Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya
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Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde altın madalya kazandı.

Milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde altın madalya kazandı.

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