Haberler

Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi

Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Göztepe'nin 26 gün önce bonservisini aldığı santrfor Salem Bouajila, 1 yıllığına 1. Lig'in yeni takımı Muğlaspor'a kiralandı.

Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin haziran ayı ortasında bonservisini alarak geleceğe yatırım yaptığı 19 yaşındaki Tunuslu golcü Salem Bouajila, gelişimini sürdürmesi için sürpriz bir hamleyle alt lige kiralandı. 

TRANSFER EDİLDİ, MUĞLASPOR'A KİRALANDI

Geçtiğimiz hafta Süper Lig ekibi Göztepe ile stratejik bir ortaklık ve iş birliği protokolüne imza atan Muğlaspor, bu anlaşmanın meyvelerini toplamaya başladı. Ege temsilcisi, sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği Salem Bouajila’yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını resmen duyurdu.

U19'DA GOL OLUP YAĞDI

Göztepe'nin 16 Haziran'da bonservisini aldığı genç yetenek, geride kalan sezonda sergilediği performansla parmak ısırtmıştı. Göztepe U19 takımıyla çıktığı 19 karşılaşmada tam 14 gol atarak play-off şampiyonluğunda aslan payının sahibi oldu ve takımının UEFA Gençlik Ligi vizesi almasında büyük rol oynadı. Süper Lig'de de şans bulan Tunuslu forvet, A Takım formasıyla 4 resmi maçta süre alarak tecrübe kazandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar

Suçlamalar çok ağır! Oynadığı bahis öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16. ayrılık gerçekleşti! Pape Thiaw'ın da fişini çektiler

Tüm ülkenin hedefindeydi: Onun da fişini çektiler
Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya

Mete Gazoz'dan tarihi başarı
Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı

Bakan Gürlek kazandığı tazminatı gönderdi, bağış için adres gösterdi
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor

Bu yaşta çırak yetiştiriyor
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

Kupadan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! Ödediği hesap dudak uçuklattı
Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti