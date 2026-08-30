Ankara elektrik kesintisi! 31 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil ve Şemsettin bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, 1., Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Sırıklı, Şemsettin, Beykavağı, Koyunbaba, Yüzbey, Kınık ve Gündoğmuş bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil ve Arkbürk bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Devecipınarı, Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Dereköy, Karasüleymanlı, Kavak, Gültepe, Durupınar, Serinyayla, Toyçayırı, Mollaresul, Çalışkan, Evliyafakı, Evci, İncirli, Kesikkavak, Bahçecik, Söğüttepe, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Merkez Demirözü, Tabaklı, Şerefligökgöz, Kirazoğlu, Esen, Eskikışla, Gedik, Germik, Aktepe ve Yamak bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Lavanta, Olcay, Oltu, Lületaşı, Ahmet Vefik Paşa, Atış ve Çamaltı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

AYAŞ

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Tatlar Köyü, Polatlar ve Esenler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kesiktaş, Su Arıtma Tesisleri, 2203, 2202, Tatlar Köyü, Anayurt, Gökler ve Sincan Doğal Besi Çiftliği bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara, Sanayi Sitesi ve Fatih Sitesi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 234 ve Fatih Sitesi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alay Mevkii bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1600/1, 1659, Kırıkkaleliler, 1598, 1594, 1599, Şehit İhsan Pekesen, 1597, 1663, 1661, 1600, 1657, 1662, Ahmet Çalık ve 1589/1 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Köy Hizmetleri, Kara Koyunlu Çiftliği, Ahlatlı, Eski Ankara Yolu, Tekke Küme, Kiraz Dibi, 25, Hükümet, Akpınar, 572, Çamözü ve Alay Mevkii bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülamı, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen Yeni, Şehit Olgun Gökmen, Emek ve Emek Yeni bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Salihler ve Evci bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başer Kaş, Dibekören, Camiler Yeni, Hacı Hafız, 1. Tahtacıörencik, Koçöz, Karanfil, Aras Yeni, Cengiz Topel, Beypazarı Kaş, Enis Fırat, Atatürk 1, Uz, Beypazarı Yeni, Karadayı, Camiler, Musalla Yeni, Şefkati Yeni, Doğanay, Şehit Özgür Can İnce, Şefkati, Uruş, Şehit Özgür Özekin, Yeşildağ, Yemişçioğlu, Kadı, Öncan, Kotan, Aras, Ulucanlar, Beypazarı, Özata ve Berberoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tekirler, Ozan, Kuzucular, Çamalan B.M. ve Yenice bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılcasöğüt, Dibekören, Kayabükü, Kırbaşı Gençali Yolu, Yukarıulucak ve Kırbaşı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Acısu bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3341, Beytepe, Köroğlu ve Kanuni Sultan Süleyman bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 379, 372, Güllüce, 388, 385/1, 394, 396, 380, 378/1, 377, 383, 382, Şehit Ayhan Babadağ, Mehmet Ali Altın, 393, 373, 413 ve 381 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İmrahor Vadisi Millet Bahçesi bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Celal Bayar ve Gazi Mustafa Kemal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3275, 3273, 3265, 3276, 3267, 3250, 3284, 3264, 3272, 3268 ve 3270 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hilmi Çayıroğlu, Arif Nihat Asya, Eşref Özant, Yılmaz Çolpan, Sağlık 1, Şehit Adem Kocadağ, Soğukpınar, Şemsettin Bayramoğlu, Zekai Apaydın, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Rafet Canıtez bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 631 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mehmet Ali Altın, Erdem Serpme, 97, 100, Burç, Bafra, Cebeci Doruğu, Kırkağaç, Kısıklı, Münzeviler, Şehit Hasan Karaca, Buğu, Aydınlar, Karaağaç ve Bağlarbaşı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1725 bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Türkkonut bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2886 ve 2861 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beytepe Köyü Yolu ve Beytepe Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3341, Beytepe, Köroğlu ve Kanuni Sultan Süleyman bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuk Yula, 2886 ve 2864 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Tatlar Köyü, Polatlar ve Esenler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hilmi Çayıroğlu, Arif Nihat Asya, Eşref Özant, Yılmaz Çolpan, Sağlık 1, Şehit Adem Kocadağ, Soğukpınar, Şemsettin Bayramoğlu, Zekai Apaydın, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Rafet Canıtez bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 264, 261, 263, Samsun 19 Mayıs ve Ahi Mesud bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Bağlar ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılelma, 2272, 2278 ve 2276 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 260 ve 261 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2301, Ahiboz ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 263, 260, 261 ve 262 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1002, Köy Yolu, 2301, Ahiboz, 2842, Bağlar ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 279 ve 2. Meşrutiyet bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle S.S. Pet Doğa K.Y. Koop., 3523, 3515, 3514, S.S. Pet K.Y.K., Şehitali, 3516, 3509, 3512, 3508, 3503, 3507/1 ve 3520 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Yeni Peçenek, Çiçektepe ve Esenler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 269, 296 ve 271 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Çelikerler ve Şehitali bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara Yolu bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehitali bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

GÖLBAŞI

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3651, Arzum Mutlu Mekan Konut Koop., 3841, Manzara Evleri Sitesi, 270, 3852, 3772, 3866, 3864, 3881, Andezit Kesme Taş Fab., 3846, 3780, 3847, 3786, Örencik, 3777, 264, 265, 3650, 3818, Yurtbeyi, 3844, Ağapınarı Mevkii, 267, 3654, 259 ve 263 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3200, Ankara Hububat Bakliyat Top. İşy. ve Ahiboz bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 24, 17., 11., 5, 8/1, 4302, 26, 18., 8/1, 23, 12., 7, 15, 13, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, 4, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, 1, 23, Fatih Caddesi ve Sarıkaya bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk ve Halaçlı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 04.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bilgen, Taşpınar ve 2805 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3718, 3701, Bağlıklı Koop., Beyşehir Gölü, S.S. Bağlılık K.Y. Koop., Yaylabağ, Yurtbeyi ve Andezit Kesme Taş Fab. bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Bağlar ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2301, Ahiboz ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1002, Köy Yolu, 2301, Ahiboz, 2842, Bağlar ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Özörenkent ve 206 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Özörenkent, 206 ve 79. Cadde bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 24, 17., 11., 5, 8/1, 4302, 26, 18., 8/1, 23, 12., 7, 15, 13, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, 4, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, 1, 23, Fatih Caddesi ve Sarıkaya bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Devecipınarı, Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Dereköy, Karasüleymanlı, Kavak, Gültepe, Durupınar, Serinyayla, Toyçayırı, Mollaresul, Çalışkan, Evliyafakı, Evci, İncirli, Kesikkavak, Bahçecik, Söğüttepe, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Merkez Demirözü, Tabaklı, Şerefligökgöz, Kirazoğlu, Esen, Eskikışla, Gedik, Germik, Aktepe ve Yamak bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Çelikerler ve Şehitali bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

SİNCAN

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çalı ve Macun bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağ Yolu, Oğuzeli, Yavuz Kanat, Akçebaşı, Olukpınar ve Beyobası bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Tatlar Köyü, Polatlar ve Esenler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Uçar, Savunma, Sac ve Zafer İçyer bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kesiktaş, Su Arıtma Tesisleri, 2203, 2202, Tatlar Köyü, Anayurt, Gökler ve Sincan Doğal Besi Çiftliği bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara ve D 200 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 445 ve Büyük Selçuklu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Osmaniye ve Yeni Yerleşim bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Yeni Peçenek, Çiçektepe ve Esenler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 250, 276, 253/1, 266, 267, 277, 265, 268 ve 275 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.