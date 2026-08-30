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10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu
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Fenerbahçe'de kısa bir süre önceye kadar taraftarların hedefinde olan Oğuz Aydın adeta küllerinden yeniden doğdu. Lyon karşılaşmasında iyi bir grafik çizen milli oyuncu, Samsunspor deplasmanında da kusursuz bir performans göstererek eleştirileri boşa çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0’lık net bir skorla kazanarak 3 puanı cebine koydu.

OĞUZ AYDIN MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmaya damga vuran isim ise milli futbolcu Oğuz Aydın oldu. Yakın zamana kadar sergilediği performansla taraftarların eleştiri oklarına hedef olan genç yetenek, maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayarak adeta küllerinden yeniden doğdu. 

SON İKİ MAÇTA FIRTINA GİBİ

Hafta içinde oynanan Lyon mücadelesinde yükselişinin sinyallerini veren Oğuz, Samsunspor karşısındaki kusursuz oyunuyla göz doldurdu. Hücum hattındaki etkili aksiyonları ve oyuna koyduğu karakterle etkileyici bir performansa imza atan başarılı oyuncu, hakkındaki tüm olumsuz eleştirileri de boşa çıkarmış oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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