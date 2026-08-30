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Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt

Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt Haber Videosunu İzle
Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt
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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada kendisine yöneltilen Rafael Leao ve Marcus Rashford sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldiği sırada transfer gündemine dair yöneltilen soruları yanıtladı. 

''10+4 VAR BİLİYORSUN DEĞİL Mİ?''

Sarı-kırmızılı rakibin hamlelerini hatırlatan bir taraftarın, "Başkanım, Galatasaray Rafael Leao'yu transfer etti, biz ne yapacağız?" sorusu üzerine Göktürk, yabancı kuralına vurgu yaparak "10+4 var biliyorsun değil mi?" şeklinde bir karşılık verdi.

RASHFORD ÇAĞRISINA TEPKİ

Fenerbahçeli bir başka taraftarın "Başkanım bir çılgınlık yapıp Marcus Rashford'ı getirin" talebine ise Barış Göktürk, "Mevcut kadroyu beğenmiyor musunuz?" sorusuyla yanıt verdi. Taraftarlarla sohbet anına ait görüntüler kısa sürede gündem olurken sarı-lacivertli futbolseverler arasında geniş yankı buldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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