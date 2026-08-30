Haberler

Kağıthane'de Metrobüste Yangın Panigi

Kağıthane'de Metrobüste Yangın Panigi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane Darülaceze-Perpa Metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kağıthane Darülaceze-Perpa Metrobüs durağında metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken içerdeki yolcular hızla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Darülaceze Perpa Metrobüs durağında meydana geldi. Durakta duran metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen sebeple alevler yükseldi. Yangının büyümesi üzerine yolcular tahliye edilirken, sürücü ve yolcular ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleri ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından çekici yardımıyla yanan metrobüs garaja götürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yetkililer inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama
Ağustos ayında her yer beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı

Ağustos sonunda beyaz sürpriz! Araçlar yollarda kaldı
Kaldırımda sızan alkollü vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı

Kaldırımda sızdı, yardım etmek isteyen ekiplere ecel teri döktürdü
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran pozisyon!
Arda Güler'e 4 dakika yetti

Arda Güler'e 4 dakika yetti
Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Sokak ortasında dayak yedi, hıncını alamayınca tüfekle katletti
Set arkadaşlığı aşka dönüştü: Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi

Sette arkadaşlığı aşka dönüştü: Ünlü oyuncu kayınpeder oldu