Kağıthane'de Metrobüste Yangın Panigi

Kağıthane Darülaceze-Perpa Metrobüs durağında metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken içerdeki yolcular hızla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Darülaceze Perpa Metrobüs durağında meydana geldi. Durakta duran metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen sebeple alevler yükseldi. Yangının büyümesi üzerine yolcular tahliye edilirken, sürücü ve yolcular ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleri ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından çekici yardımıyla yanan metrobüs garaja götürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yetkililer inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı