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Arda Güler'e 4 dakika yetti

Arda Güler'e 4 dakika yetti
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İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Malaga'yı 4-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Mücadelenin 87. dakikasında oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 90+1. dakikada ağları havalandırdı.

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid ile Malaga karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 4-0'lık skorla kazandı.

ARDA GÜLER OYUNA GİRER GİRMEZ GOL ATTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero (K.K), 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler kaydetti. Oyuna 87. dakikada giren milli yıldız, sadece 4 dakika sonra bu sezonki ilk golünü kaydetti. 

REAL MADRID'DEN 3'TE 3

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçını da kazanan Real Madrid, 9 puana yükseldi. Konuk ekip Malaga ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Malaga ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Turan Kocur:

3 dakikamı ? hani morinhomum göz bebeğiydi ????

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