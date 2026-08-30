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Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi

Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi
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Süper Lig'in 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Rafael Leao, maç sonunda sahaya inerek takım arkadaşlarını tek tek kutladı. Leao'nun Kaan Ayhan'ı tebrik ettiği sırada milli futbolcunun suratının asık halde olması ve ellerini arkada birleştirip Portekizli yıldıza karşılık vermemesi dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu hareketi nedeniyle Kaan Ayhan'a tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, nefes kesen mücadeleyi 3-2 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından yaşanan anlar ise alınan 3 puanın önüne geçti.

TAKIM ARKADAŞLARINI TEBRİK ETTİ

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Rafael Leao, bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inerek takım arkadaşlarını tebrik etti. 

KAAN AYHAN'DAN LEAO'YA İLGİNÇ TAVIR

Sahadaki oyuncuları tek tek kutlayan Portekizli futbolcu, Kaan Ayhan’a doğru yöneldiğinde beklemediği bir tavırla karşılaştı. Milli futbolcunun son derece asık bir surat ifadesiyle ellerini arkada birleştirmesi ve Leao'nun tebrik jestine karşılık vermemesi ekranlara yansıdı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

O anlar sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Galatasaraylı futbolseverler, takıma yeni katılan Leao'ya karşı sergilediği soğuk tavır nedeniyle Kaan Ayhan'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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