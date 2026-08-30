Haberler

Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler

Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler Haber Videosunu İzle
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu feribotundan kurtulan bir vatandaş, facia sırasında yaşananları anlattı. Geminin bir anda su almaya başladığını, can yeleği bulamadıklarını ve çıkış kapısının üzerlerine kapatıldığını öne süren kazazede, denizin yüzeyinin mazotla kaplı olduğunu da söyledi.

  • KKTC Girne açıklarında batan yolcu feribotunda kazazede, can yeleği bulamadıklarını ve personelin çıkış kapısını üzerlerine kapatarak beklemelerini söylediğini iddia etti.
  • Kazazede, geminin batışı sırasında deniz yüzeyinin mazotla kaplı olduğunu ve geminin ağırlığını azaltmak için yakıtın denize bırakılmış olabileceğini öne sürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu feribotunun ardından bölgede havadan ve denizden yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürerken, facianın tanıklarından birinin anlattıkları dikkat çekti.

"CAN YELEĞİ BULAMADIK, KAPIYI ÜZERİMİZE KAPATTILAR"

Ölümün kıyısından dönen kazazede, geminin batış sürecinde yaşananları şöyle anlattı: “Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu. Bir anda içeriden sular fışkırdı, koltuk patlayınca biz ‘sahil güvenliği arayın’ diyerek bağırmaya başladık. Daha çok açılmamıştık. O sırada bir görevli çıkıp her şeyin normal olduğunu söyledi ama panik çoktan başlamıştı. Çıkış kapısına yöneldiğimizde personel ve kaptan oradaydı. Büyük bir izdiham vardı ve can yeleği bulamadık. Üzerimize kapıyı kapatıp ‘bekleyin çıkartacağız’ dediler ama çıkamadık, kapıyı ittiremedik!”

“SUYUN ÜZERİ MAZOTLA KAPLIYDI”

Kazazede, geminin batışı sırasında denizin yüzeyinde mazot bulunduğunu da öne sürdü. Geminin ağırlığını azaltmak amacıyla yakıtın denize bırakılmış olabileceğini iddia eden kazazede, suya atlayan yolcuların büyük korku yaşadığını anlattı.

Kaynak: Haberler.com
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

Spor salonunda yangın! Onlarca kişi içeride mahsur kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Girne'deki facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Devletimizin tüm imkanları seferber edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Girne gemi faciasının ardından ilk sözler
Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı

Yeni takımına imzayı attı
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Galatasaray’a dünya yıldızı! İşte bonservisi ve yıllık ücreti
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı