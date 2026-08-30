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Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı

Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olmak üzere. Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı Birleşik Arap Emirlikleri kulübünden 32 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli almayacak. Talisca'nın başlangıçta Fenerbahçe'de kalmayı düşündüğü ancak sonradan fikrini değiştirerek Al-Jazira ile maaş görüşmelerine başladığı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın, birkaç gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira’ya transfer olması bekleniyor.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

A Spor’da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Talisca’dan herhangi bir bonservis bedeli almayacak; yani transfer bedelsiz gerçekleşecek.

TALISCA'NIN DA FİKRİ DEĞİŞTİ

Haberde, başlangıçta Fenerbahçe’de kalma eğiliminde olan Talisca'nın kararını değiştirdiği ve Al-Jazira ile maaş görüşmelerine başladığı aktarıldı. Transferin kısa süre içinde netleşmesi öngörülüyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Talisca, 2025 yılının devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılmıştı. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 maçta 44 gol atıp 7 asist yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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