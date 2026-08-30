Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın, birkaç gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira’ya transfer olması bekleniyor.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

A Spor’da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Talisca’dan herhangi bir bonservis bedeli almayacak; yani transfer bedelsiz gerçekleşecek.

TALISCA'NIN DA FİKRİ DEĞİŞTİ

Haberde, başlangıçta Fenerbahçe’de kalma eğiliminde olan Talisca'nın kararını değiştirdiği ve Al-Jazira ile maaş görüşmelerine başladığı aktarıldı. Transferin kısa süre içinde netleşmesi öngörülüyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Talisca, 2025 yılının devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılmıştı. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 maçta 44 gol atıp 7 asist yaptı.