Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde bulunan özel bir spor kompleksinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

30 KİŞİ MAHSUR KALDI

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve diğer ekipler sevk edildi. Yangın sırasında spor kompleksinin içerisinde bulunan 30 kişi içeride mahsur kaldı.

Yangının söndürülmesi ve içeride kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.