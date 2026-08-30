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Muharrem İnce'den Yeni Partili Cemal Enginyurt'a sert sözler

Muharrem İnce'den Yeni Partili Cemal Enginyurt'a sert sözler Haber Videosunu İzle
Muharrem İnce'den Yeni Partili Cemal Enginyurt'a sert sözler
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Memleket Partisi’nin kapatılmasının ardından CHP’ye dönen Muharrem İnce, Balıkesir’de katıldığı programda siyasi geleceğine ilişkin net mesaj verdi. Yeni Parti’ye geçeceği iddialarını reddeden İnce, CHP’de yoluna devam edeceğini söyledi. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’a da sert sözlerle yüklenen İnce, “Ya Cemal sen 2018’de Tayyip kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya!" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanlığını üstlendiği Memleket Partisi’nin kapatılmasının ardından CHP’ye geri dönen Muharrem İnce, Balıkesir’de partisinin il başkanlığında düzenlenen programa katıldı. Burada partililere hitap eden İnce, hem siyasi geleceğine ilişkin mesaj verdi hem de Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’la ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

KARARINI AÇIKLADI: CHP Mİ, YENİ PARTİ Mİ?

Konuşmasında güncel siyasi gelişmelere değinen İnce, kendisinin Yeni Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. İnce, bundan sonraki siyasi yolculuğuna CHP çatısı altında devam edeceğini belirterek başka bir partiye geçme niyetinin olmadığını ifade etti.

ENGİNYURT’A SERT TEPKİ: 2018’DE TAYYİP KAZANSIN DİYE MEYDAN MEYDAN GEZMEDİN Mİ?

Konuşması sırasında Cemal Enginyurt’a da göndermede bulunan İnce, 2018 seçimlerini hatırlattı. Enginyurt’un o dönemde iktidarın seçimleri kazanması için çalıştığını söyleyen İnce, “Ya Cemal sen 2018’de Tayyip kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya!" ifadelerini kullandı.

İnce, Enginyurt’un MHP’den ihraç edilmesinin ardından Demokrat Parti, CHP ve Yeni Parti gibi farklı siyasi yapılarda siyaset yaptığını da belirterek, “Demokrat Partili oldun, CHP’li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen” ifadelerini kullandı.

"BİR KERE EVDEN KAÇTIM, DAHA DA GİTMEM"

Kendisinin siyasi geçmişiyle Enginyurt’un siyasi yolculuğunun aynı olmadığını vurgulayan İnce, CHP’den yalnızca bir dönem ayrıldığını söyledi. İnce, “Ben senin gibi parti parti gezmedim. Bir kere evden kaçtım, sonra yeniden evime döndüm, daha da bir yere gitmem. Onda da bir yere gitmedim, kendim parti kurdum” dedi.

"PARTİ KURMAK TURŞU KURMAYA BENZEMEZ"

Memleket Partisi’nin kurulma sürecine de değinen İnce, parti kurmanın kolay bir iş olmadığını ifade ederek, “Kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir” diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com
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