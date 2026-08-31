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Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu

Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
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Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a mesaj gönderen sarı-lacivertli futbolcu, "Beşiktaş derbisi için kendi taraftarımıza bir mesajım yok ama Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, onlara bir mesajım var. Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Archie Brown, maçın ardından açıklamalar yaptı. 

"4-5 ATABİLİRDİK"

Daha çok gol atabileceklerini belirten Brown, "Tanrı'ya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum." dedi.

''BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA SESLENİYORUM''

Archie Brown, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj göndererek, "Beşiktaş derbisi için kendi taraftarımıza bir mesajım yok ama Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, onlara bir mesajım var. Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır.'' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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