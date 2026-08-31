Haberler

İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı

İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunarak transfere değindi ve ''Sadece U23 alabiliriz'' dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR İYİ BİR TAKIM"

Maçı değerlendiren İsmail Kartal, "Samsunspor iyi bir takım. Ligde aldığı puanları göz önünde bulundurursak ne yapmak istediğini bilen, organize ataklar geliştiren, deneyen bir takım. Sürekli kapanan, oyunu bozan bir takım değil. Maç kazanmak isteyen bir takım. Bunu tespit ettik. İlk devre çok pozisyon bulduk. Ceza sahası içinde çoğalamadık. Daha fazla gol atabilirdik. Oğuz'un müthiş driplingi sonrası golüyle takım rahatladı. Oyunu kontrol altına almaya çalıştık. 2-0 kazandık, çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

"3 PUAN İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Sezon başından beri çalışıyoruz, kanat oyunlarımızın, beklerimizin, 6-8-10 ve forvet bağlantılarına çalışıyoruz. İlk devre bunları yaptık. Yapınca gol geldi. Daha fazla gol atabilirdik. Samsunspor'a karşı bunları yapmak zor. İyi, organize, koşan, mücadele eden bir takım. 3 puan için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"SADECE U23 ALABİLİRİZ''

Transfer konusuna da değinen Kartal, ''Tabii ki transferde her şey olabilir. Şu anda sadece 23 yaş altı oyuncu alabiliriz. Kontenjandan dolayı U23 dışında bir transfer yapamıyoruz.'' şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü

Denizin ortasında kaydettiği son mesajında tek bir ismi işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gardi transferdeki bilinmeyeni açıkladı: Meğerse Leao'ya Galatasaray dışında...

Neler olmuş neler! Meğerse Leao'ya Galatasaray dışında...
10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu
Yüz metre arayla boşanma aşamasındaki eşini öldürüp baldızını ağır yaraladı

Yüz metre arayla iki kadına birden kurşun yağdırıp kaçtı
Kanadalı turist Karaköy'de dehşeti yaşadı: Önce gasbedildi sonra bıçaklandı

Yine bir taksici vakası: Kanadalı turist gece yarısı dehşeti yaşadı

İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Yine kaybetmedi, namağlup gidiyor!
Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe'nin elinden ucuz kurtulduk

Fenerbahçe için daha önce söylediklerini unutun
İzmir’de hâkime WhatsApp’tan şantaj ve tehdide 1 tutuklama

Tehdide bak tehdide: Recep ceza almazsa hedef sen olursun