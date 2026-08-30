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Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi Haber Videosunu İzle
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
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Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtulan iki yolcu, gemide bir sıkıntı olduğunu anladıklarını ve kaptana "geri dön" dediklerini, ancak kaptanın seyrine devam ettiğini iddia ederek, "İnatla dönmedi, en son önü patladı" dedi.

  • Girne açıklarında 267 kişi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu.
  • KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğunu, kayıpların olduğunu ancak sayısının bilinmediğini açıkladı.
  • Kurtulan yolcular, geminin 'geri dön' uyarılarına rağmen inatla dönmediğini ve sahil güvenliğin geç kaldığını iddia etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında, içerisinde 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Sahil Güvenlik ekipleri, sivil tekneler ve helikopterlerin katılımıyla denizde geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatılırken, bölgedeki tüm hastaneler teyakkuza geçirildi. 

ACI HABERİ BAKAN DUYURDU

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Gemide toplam 259 yolcu, 8 tane mürettebat vardı. Bu yolculardan 4’ü Alman, 3’ü İran uyruklu. Şu anda kurtarılanların sayısını vermemiz mümkün değil. Çünkü halen daha gemiden kıyıya intikal devam ediyor. Oradan ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

SKANDAL İDDİA: İNATLA DÖNMEDİ

Alabora olan gemiden kurtarıldıklarını söyleyen iki erkek yolcu, basın mensuplarına çarpıcı iddialarda bulundu. Yolculardan biri geminin 20 dakika içinde sular altında kaldığını belirtirken, bir diğer yolcu ise, "Biz söyledik, 'geri dön' dedik. En son görevli gelip kırığı görünce 'tamam' dedi, arkaya doğru gitti, 'arkaya gelin hepiniz' dedi" diye konuştu. 

Başka bir yolcu ise, "İnatla dönmedi, inatla dönmedi, en son geminin önü patladı...İçinde kalanlar kalmıştır. Sahil güvenlikte geç kaldı. Halk görmüş, bizi kurtaran halk 'gördüm, atladım geldim' dedi" ifadelerini kullandı.

"KADIN ŞU ANDA ÖLDÜ"

Denizin ortasında kurtarılan bir grup yolcunun bulunduğu tekneden video çeken kazazedeler, panik ve korku içinde "Kadın şu anda öldü, kimse yardıma gelmedi. Kadına bakın...Her yerimiz kesik kesik. Kadına bakın. İnsanlar suda boğuluyor" dedikleri görüldü.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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