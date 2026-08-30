Haberler

30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi Haber Videosunu İzle
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Karaman’da düzenlenen törende, zafer coşkusunun önüne protokol tartışması geçti. Tören alanındaki oturma ve protokol düzeni nedeniyle Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Valilik Protokol Müdürü Ömer Yılmaz arasında sözlü tartışma yaşandı. Gergin anlar kameralara yansırken, aynı törende bazı siyasi parti il başkanlarının da protokol düzenine tepki gösterdiği belirtildi.

  • Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde protokol düzeni nedeniyle Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Valilik Protokol Müdürü Ömer Yılmaz sözlü tartışma yaşadı.
  • Tartışma sırasında Kalaycı'nın 'Terbiyesizlik yapma' dediği, Yılmaz'ın ise 'Başkanım, terbiyeyi sizden öğrenmeyeceğim' şeklinde karşılık verdiği görüntülere yansıdı.
  • Aynı törende CHP ve Yeni Parti il başkanları da oturma düzeni nedeniyle tepki göstererek tören alanını terk etti.

Karaman’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreninde protokol düzeni nedeniyle gerginlik yaşandı. AK Parti İl Başkanını ön sıraya alınması nedeniyle çıktığı iddia edilen gerginlik büyük bir krize neden oldu. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karaman Valiliği Protokol Müdürü Ömer Yılmaz arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar tören alanındaki kameralara yansıdı.

PROTOKOL DÜZENİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU 

Tören sırasında oturma ve protokol düzeni nedeniyle başlayan tartışmada, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Protokol Müdürü Ömer Yılmaz karşı karşıya geldi. Çevrede bulunan yetkililer yaşanan gerginliğin büyümemesi için araya girdi.

"TERBİYESİZLİK YAPMA" DEDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde Kalaycı'nın Protokol Müdürü Yılmaz'a "Terbiyesizlik yapma" dediği duyuldu. Yılmaz ise bu sözlere, "Başkanım, terbiyeyi sizden öğrenmeyeceğim" diyerek karşılık verdi.

"KRİZ ÇIKARIRIM BURADA"

Tartışmanın devam ettiği sırada Kalaycı'nın yanında bulunanlara seslenerek Protokol Müdürü'nü işaret ettiği ve "Şunu alsana, İbrahim Bey. Bak kriz çıkarırım burada" ifadelerini kullandığı görüldü.

Araya giren diğer yetkililerin müdahalesiyle gerginlik sonlandırılırken resmi tören programı devam etti.

CHP VE YENİ PARTİ İL BAŞKANLARI DA TEPKİ GÖSTERDİ 

Aynı törende protokoldeki oturma düzeni nedeniyle CHP ve Yeni Parti il başkanlarının da duruma tepki gösterdiği ve tören alanını terk ettiği belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından kurumlar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: İnatla dönmedi
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler

Faciadan kurtulan yolcunun anlattıkları dehşete düşürdü: Kapıyı...
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih sarıtaş:

çocuk gibi şunlara bak yazık koltuklar kimlere emanet

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar

Geçmişte Süper Lig'deydiler, şimdi iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
İletişim Başkanı Duran: Yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı

Burhanettin Duran: Büyük çoğunluk güvenli şekilde karaya çıkarıldı
Girne'de batan gemi için farklı senaryolar: Cisim çarptı iddiası gündemde

Girne'de batan gemi için şok iddia: Bizzat Bakan dile getirdi
Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar

Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi