Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı konuk ettiği mücadelede futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

ESTER EXPOSITO, MBAPPE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Sahadaki performans kadar tribündeki sürpriz bir isim de karşılaşmaya damga vurdu. Fransız süper yıldız Kylian Mbappe'nin oyuncu sevgilisi Ester Exposito, maçı tribünden takip edenler arasındaydı.

GOLÜNÜ ATTI, KIZ ARKADAŞINA ARMAĞAN ETTİ

Karşılaşmanın 30. dakikasında şık bir vuruşla Malaga ağlarını havalandıran Mbappe, gol sevincinde doğrudan tribünlere yöneldi. Attığı golü maçı heyecanla izleyen sevgilisi Ester Exposito'ya armağan eden yıldız futbolcunun o anları büyük alkış aldı. Tribündeki ünlü oyuncunun yaşadığı gurur ve mutluluk ise anbean kameralara yansıdı.

İşte o anlar: