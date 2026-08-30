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İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

İSTANBUL'DA KARŞILIKLI GOLLER

RAMS Başakşehir, 18. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin son anlarında etkili olan Kasımpaşa, Fousseni Diabate'nin 81. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir 4 puana, namağlup devam eden Kasımpaşa ise 5 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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