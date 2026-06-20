Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Akyurt

Akyurt ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çankırı Caddesi ve çevresi etkilenecektir.

Akyurt ilçesinde 21 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 63, Yıldırım, Şehit Mehmet Aras, 59, 60, Özal, 51, Saracalar, Alparslan Türkeş, 52, 53, 57, 61, 62, 50 ve 64 numaralı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Akyurt ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 13.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Killiönü TOKİ ve Mezbaha bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Acısu, Başören, Mezra ve Yeşilağaç bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kabaklar, Sobran Küme, Aşağı Sobran, Seki ve Orta bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Acısu bölgesi etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Macun bölgesi etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Etkilenen cadde veya sokak bilgisi belirtilmemiştir.

Beypazarı ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kargı ve Yalnızçam bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Uşakgöl, Kabalar, Dibekören, Kıbrıscık Karaşar, Akçalı, Karacaören, Karaören, Haydarlar, Yiğerler ve Kerbanlar bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Saray Küme ve Köseler bölgeleri etkilenecektir.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3035. Sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 4993 ve 4988 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2629, 3003, 3118, 2983, 3004, 3091, 3100, 3008, 3019, 3020, 3014, 3016, 3006, 3009, Doğan Taşdelen, 3015, 3018, 3012, Yörük Ali Efe, 3112, 3010, 3011, 3002 ve 3029 numaralı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 21 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 63, Yıldırım, Şehit Mehmet Aras, 59, 60, Özal, 51, Saracalar, Alparslan Türkeş, 52, 53, 57, 61, 62, 50 ve 64 numaralı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 21 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 4973 ve 4871 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Hacı Bektaşı Veli Caddesi etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Erol Yaşar Türkalp, Öğretmenler, Budapeşte, 1469 ve 1528 numaralı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 5452. Sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 5676, 5675 ve 5682 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 5387, 5439 ve 5490 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1532, 1530, 1538 ve Ali Metin Tokdemir cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2483 ve Doğan Taşdelen cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 5387, 5435, Kanuni Sultan Süleyman ve Hafsa Sultan cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Hafsa Sultan Caddesi etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Beytepe Mahallesi, 5341, 5320, 5327, 5328 ve Kanuni Sultan Süleyman cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kanuni Sultan Süleyman ve Enver Türkileri cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kanuni Sultan Süleyman ve Ali Şir Nevai cadde ve sokakları etkilenecektir.

Çubuk

Çubuk ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Meral bölgesi etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kösrelik ve Çırpılıyurt bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cirit 6, Âşık Veysel, Kıymetoğlu, Orman, Mertebe, Yukarı Çavundur Yolu, Cirit 9, Şehit Hüseyin Akoğlu, Kıymetoğlu Caddesi, Cirit 3, Cirit 5 ve Aşağı Çavundur bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Osmancık, Kıymetoğlu, Merve 5, Orman, Arafat, Merve 2, PTT, Nur, Nur 2, Petek 2, Petek 1, Nur 5, Millî, Petek 3, Aşağı Çavundur, Değirmen ve Atakan 3 bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 21 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çırpılıyurt, Kösrelik ve Sarısu bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şehit Fatih Mehmet Ata ve Ağılcık bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 10., Başak 1, Kutuören, Merkez, Turgut Reis, Turgut Özal, Fatih Sultan Mehmet, Mescit, Alparslan, Timur, Çınar, Ceylan, Bayır 1, Burcu, Atatürk, Harman, Esen, Sağlık, Gül, Adnan Menderes, Fulya, Kordon Boyu, Karanfil ve Cami bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sığırlıhacı bölgesi etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Tuğla, Ağılcık ve Sığırlıhacı bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gümüşyayla bölgesi etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kösrelik ve Çırpılıyurt bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Mahmutoğlan ve Sarıkoz bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gümüşyayla bölgesi etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sığırlıhacı ve Tuğla bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kızılca ve İkipınar bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kösrelik ve Çırpılıyurt bölgeleri etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Beşevler, Kutuören, Tuğrulbey ve 50 numaralı sokak etkilenecektir.

Çubuk ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2. Aşağıemirler, Kutuören ve İkipınar bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Dumlupınar ve Türk Kızılayı bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 21 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30 ile 20.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çimento Fabrikası bölgesi etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şapka Devrimi, Medeni Kanun, Özge ve Caferağa bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şehit Mustafa Sağlam, 1532, 1534, 1537 ve 1538 numaralı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Karatuz ve 1140 numaralı sokak etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 801, 4331, 804 ve Elvankent Banka Konutları bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1544, Şehit Murat Üçöz, 1538, 1522 ve Şehit Ender Alper cadde ve sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 318, Emir Yaman, 319, Akıncı ve Yenikayı bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Erler Mahallesi etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 304, 310, 2 ve 311 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 317 ve Akıncı bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Türk Kızılayı bölgesi etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 713, 717, 721, 723, 722, 720 ve 715 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Samsun 19 Mayıs ve Amasya Beyannamesi bölgeleri etkilenecektir.

Haymana

Haymana ilçesinde 21 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Hacı Bayram Veli, Bağ Yolu, D 200, Oğuzeli, Yavuz Kanat, Akçebaşı, Eskişehir Yolu, Olukpınar ve Beyobası bölgeleri etkilenecektir.

Haymana ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Aksu, Adnan Menderes, Vatan, Atatürk, Bayır, Dere, Küme 3, Ankara, Haymana ve Küme 2 bölgeleri etkilenecektir.

Haymana ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gölbek, Yayla Çiftliği, Durupınar ve Karacaören bölgeleri etkilenecektir.

Haymana ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Halide Edip Adıvar, Kazım Karabekir, Kemal Atatürk, Fulya, Mangal Dağı, Namık Kemal, Bülbül, Şehitler 4, Şehit Kubilay, İstiklal, Köse Abdullah, Nergis, Necip Fazıl Kısakürek, Yeni Cami, Sakarya, Kanuni Sultan Süleyman, Gazi Küme, Yunus Emre, Akşemsettin, Şehit Er Haydar Ercan, Sümbül, Yonca, Hürriyet, Yavuz Sultan Selim, Lale, Papatya, Atatürk, Cumhuriyet, Yayla, Abdulkadir Geylani, Cemal Ağa, Akasya, Bilge, Mustafa Kemal, Yıldırım Beyazıt, Şehitler 3, Fatih Sultan Mehmet ve Hacı Bayram Veli cadde ve sokakları etkilenecektir.

Haymana ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sinanlı, Kerpiç ve Çeltikli bölgeleri etkilenecektir.

Haymana ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yamak ve Evci bölgeleri etkilenecektir.

Haymana ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yamak ve Evci bölgeleri etkilenecektir.

Haymana ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sarıgöl, Yaylabeyi, Durutlar ve Türkhüyük bölgeleri etkilenecektir.

Keçiören

Keçiören ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 527, Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Sakızağacı, 550, Çayırözü, Yukarı Köyü, 1749, 527/1, 372, 517, 492, Gicik, Peçenek, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu, Nenehatun, Karapürçek, Hobi Evleri, Gökçeyurt, Çamlıca, Aydınık ve Kavaklı bölgeleri etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 22 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çevrim, Çakmak, Geçim, Böcek, Köprü, Balaban, Karma, Kavakderesi, Örnek, Turna, Aks, Denizkızı, Çırahan, Gelişmiş, Grafik, Barbaros, Turan, Kara Ali, Uyanış, Motor, Nefise, Öztekin, Gökmen, Bozok, Gevher, Fahim, Çobankızı, Esentepe, Eğitim, Çalık, Namık Kemal, Kösrelik Küme, Tazı, Fark, Bağlum, Çırağan, Nergis, Çalseki, Kösrelik, Hüdaverdi, Helal, Kaynaşlı, Genç, Kemeraltı, Fişek, Martı, Sultan, Kayıp, Ulugüney, Esed, Küresel, Kader, Melek, Eylül, Karşıyaka, Turkuaz, Kampüs, Zalim, Geysu, Pınarbaşı, Sevim, Naturel, Bozyaka, Ganimet, Kulluk, Güzelyurt, Asmalı, Bakır, Türkmenbaşı, Zerdali, Sultan Ahmet, Çorak, Flüt, Nevruz, Pozantı, Yonca, Bağlar, Bostan, Bolluk, Destegül, Esin, Ayan, Sarıbeyler, Gelincik, Doğuş, Yeryüzü, Sanatkâr, Aluç, Palamut, Dibe, Akyol, Emin, Yarım, Fazilet, Güncel, Lezgi, Bosna, Gül, Hançer, Cevizli Dere, Yiğit, Dünya, Peker, Serin, Meram, Arman, Seyhan, Tellidere, Kadırga, Zeybek, Kahya, Kayapınar, Koşar, Ordu, Tatlı, Künye, Yasemin, Kuvvet, Gelebera, Bayraklı, Yamaç, Yazgülü, Diyanet, Omca, Ayyıldız, Yelda, Bahar ve Azimet bölgeleri etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 347, 366, Sakızağacı, Bilgili, Gündüz, Gazeller, Yılmaz, Kartaltepe, 365, Türkay ve 346 numaralı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 993/2, 996, İvedik, 1489, Selçuklu, 993/3, 978, Karakeçili, 993/1, 993, 995/1 ve 994 numaralı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ekrem Kavur, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Yavuz 1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik 1, Yeşilyaprak, İdris, Seyit Cumali, Ferah, Demir 1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevkii, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Karaca, Abaoğlu Elmir, Yıldız, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Adem, Yusuf Köse, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Yüksel, Kasımbahı, Koca Hoca, Mesut, Kovaca ve Arapoğlu bölgeleri etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Kavaklı ve Gökçeyurt bölgeleri etkilenecektir.