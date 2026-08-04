Haberler

Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın yapımcılığını da üstlendiği “En Mutlu Günümde” filminden yayınlanan ilk kareler dikkat çekti. Bir cemaatin yönlendirmesiyle tanımadığı biriyle evlendirilen “Nesrin” karakterini canlandıran Pusat'ın tesettürlü görüntüsü, oyuncunun yeni rolüne ilişkin merakı artırdı.

  • Aybüke Pusat, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'En Mutlu Günümde' filminde tesettürlü bir karakteri canlandırıyor.
  • Filmin senaryo ve yönetmenliğini Erkan Tunç üstlenirken, çekimleri İstanbul'da tamamlandı ve film festival yolculuğuna hazırlanıyor.
  • Film, bir cemaatin yönlendirmesiyle birbirlerini tanımadan evlendirilen 'Nesrin' ve 'Ercan' karakterlerinin zamanla yakınlaşmasını ve karanlık sırlarla karşılaşmalarını konu alıyor.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı “En Mutlu Günümde” filminden ilk kareler yayınlandı.

Pusat'ın filmde tesettürlü görüntüsü dikkat çekerken, oyuncunun daha önceki rollerinden farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

HEM YAPIMCI HEM BAŞROL

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu ve yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstlendiği bağımsız yapımın çekimleri İstanbul'da tamamlandı. Film, festival yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

Pusat'ın “Nesrin”, Halil Babür'ün ise “Ercan” karakterini canlandırdığı filmde Reha Özcan, Elit Andaç Çam, Erşan Utku Ölmez, Arın Kuşaksızoğlu ve Ebru Aytürk de rol alıyor.

TESETTÜRLÜ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Filmde, bir cemaatin yönlendirmesiyle birbirlerini tanımadan evlendirilen “Nesrin” ve “Ercan”ın zamanla birbirlerine yaklaşması ve bu süreçte karanlık sırlarla karşılaşmaları anlatılıyor.

Yayınlanan ilk karelerde tesettürlü haliyle görülen Pusat'ın yeni karakteri sosyal medyada da dikkat çekti. Filmin festival sürecinin ardından izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı

Sınırda seferberlik ilan edildi, tüm askerler göreve çağrıldı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı

Daha 19 yaşındaydı! Kahreden son anları kamerada
Çıtayı fena yükseltti! Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, takımının ilk yıldaki hedefini açıkladı

Çıtayı fena yükselttiler! Çorum FK yeni sezondaki hedeflerini açıkladı
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Hazırlık maçında tarihi skor
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

Avrupa'dan elenen RAMS Başakşehir'de deprem: 3 isim kadro dışı

Avrupa'dan elenen RAMS Başakşehir'de deprem: 3 yıldız isim kadro dışı