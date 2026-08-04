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Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den AK Parti ilçe teşkilatına: Karşı mahalleden geliyorum

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den AK Parti ilçe teşkilatına: Karşı mahalleden geliyorum Haber Videosunu İzle
Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den AK Parti ilçe teşkilatına: Karşı mahalleden geliyorum
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AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, partisinin ilçe teşkilatında vatandaşlarla buluştu. Tuzla'nın sorunlarını birlikte çözeceklerini belirten Bingöl, siyasi değişimine ilişkin “Karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınıza, gerekçelerimi doğru anlatacağınıza inanıyorum” sözleriyle dikkat çekti.

  • Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende rozetini takarak resmi olarak AK Parti'ye geçti.
  • Bingöl, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek Tuzla'nın tüm sorunlarını birlik ve beraberlik içinde çözeceklerini söyledi.
  • Bingöl, siyasi değişimine ilişkin 'karşı mahalleden geliyorum' diyerek partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende rozetini takarak resmi olarak AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Bingöl, Tuzla’nın geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

“İLÇEMİZİ DAHA GÜZEL YARINLARA TAŞIYACAĞIZ”

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bingöl, Tuzla’nın her mahallesindeki sorunları birlik ve beraberlik içerisinde çözeceklerini belirterek, “Tuzla’nın bütün sorunlarını çok çalışarak, hep birlikte çözeceğiz. Hemşehrilerimizle omuz omuza vererek ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

"KARŞI MAHALLEDEN GELİYORUM"

Kürsüde kısa ve net bir konuşma yapmayı tercih ettiğini belirten Bingöl, partililere seslenerek siyasi değişimine yönelik şu ifadeleri kullandı: "Ben çok uzun konuşmayı sevmem. Sadece şu kadar söyleyeyim; karşı mahalleden geliyorum. Uzun yıllar sonrasında karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınıza, gerekçelerimi doğru anlatacağınıza inanıyorum"

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAykut YILDIRIM:

Aldığın oylar bir tarafına nokta nokta.

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