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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik! İşte listeye eklenen ve çıkan isim

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik! İşte listeye eklenen ve çıkan isim
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Fenerbahçe, Sturm Graz maçı öncesi Bartuğ Elmaz yerine N’Golo Kante’yi Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı konuk edecek olan Fenerbahçe, dev randevu öncesinde kadrosunda dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

BARTUĞ YERİNE N'GOLO KANTE

Sarı-lacivertli kulüp, Sturm Graz maçı öncesinde UEFA'ya bildirilen listede revizyona giderek genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ın yerine Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante’yi Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında N'Golo Kante için ''N'Golo Kante geldi ve iyi durumda. Takımla 10. idmanına çıkacak. O da bizimle birlikte kadroda olacak. Bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve hepsiyle gurur duyuyoruz.'' demişti. 

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