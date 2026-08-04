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Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi
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Premier Lig ekibi Bournemouth, hazırlık maçında Serie A ekibi Genoa'yı 10-1 mağlup etti. Milli oyuncu Enes Ünal, karşılaşmayı iki golle tamamladı.

Premier Lig ekibi Bournemouth, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadeleden 10-1'lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

ENES ÜNAL BOŞ GEÇMEDİ, BOURNEMOUTH FARK ATTI

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Alex Scott açarken, Genoa 41. dakikada Mikael Ellertsson ile karşılık verdi. Ancak ilk yarının son bölümünde baskısını artıran Bournemouth ; Justin Kluivert'ın 45 ve 45+7'deki iki penaltı golü ve Adrien Truffert'in 45+5'te kaydettiği golle soyunma odasına 4-1 önde gitti. İkinci yarıda da hız kesmeyen Bournemouth'ta 52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Alex Scott farkı 4'e çıkardı. Ardından 63. dakikada David Brooks, 67. dakikada Daniel Jebbison ve 76. dakikada Malcom Dacosta'nın golleriyle skor 8-1'e geldi. Mücadelenin son dakikalarında ise milli futbolcumuz Enes Ünal sahne aldı. Enes, 89 ve 90+3. dakikalarda attığı iki golle maçın skorunu tayin etti.

ENES ÜNAL'DAN HAZIRIM MESAJI

Milli oyuncumuz Enes Ünal gösterdiği etkili performansla yeni sezon öncesi moral depolarken, Bournemouth sezona hazır bir görüntü verdi.

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
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