Haberler

Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Konyaspor-Fenerbahçe maçında Konyaspor'a destek için stadın üzerinde jet ve helikopter uçuran Tümgeneral Mete Kuş, kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2026 yılı YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki general, amiral ve albayların terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik durumları karara bağlandı.

Şüra kararları kapsamında eski Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, normal rütbe bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Kuş, 2024 yılı YAŞ kararlarıyla tuğgenerallikten tümgeneralliğe terfi ettirilmişti. Böylece Kuş'un tümgeneral rütbesindeki görev süresi, normal bekleme süresi dolmadan sona ermiş oldu.

MERKEZE ALINMIŞTI

Tümgeneral Mete Kuş, Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevini yürütürken Nisan 2026'da görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine verilmişti. Kuş'un yerine Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin görevlendirilmişti.

Görev değişikliğine ilişkin resmi makamlarca herhangi bir gerekçe açıklanmadı. İddialara göre, 21 Nisan'da oynanan Konyaspor- Fenerbahçe karşılaşması sırasında stadyumun yakınında F-16 savaş uçakları ve askeri helikopterlerle gerçekleştirilen alçak uçuşların ardından alındı. Uçuşların oluşturduğu yoğun gürültü karşılaşmanın canlı yayınına da yansımıştı. Kuş'un görevden alınmasıyla söz konusu uçuşlar arasında resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir bağlantı ise kurulmadı.

METE KUŞ KİMDİR?

Mete Kuş, 1971 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dünyaya geldi. Kuleli Askeri Lisesinden 1989'da, Hava Harp Okulundan ise 1993'te mezun olarak teğmen rütbesiyle Türk Hava Kuvvetlerine katıldı. Pilotaj eğitimini İzmir Çiğli'de tamamladı.

F-16 ve F-5 pilotu olan Kuş, Balıkesir'deki 192'nci Kaplan Filo'da uçuş görevlerinde bulundu. Kariyeri boyunca 141'inci Kurt Filo'da Silah Taktikler Öğretmenliği, 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı ve Kırmızı Kuvvet Kol Komutanlığı görevlerini yürüttü. Kuş ayrıca 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığının kurucu komutanı oldu.

Bir dönem Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı görevinde bulunan Kuş, 2020 yılı YAŞ kararlarıyla tuğgeneralliğe, 2024 yılında ise tümgeneralliğe terfi ettirildi. Kuş, son olarak Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı olarak görev yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Ünlü isim içip içip kendinden geçti
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi müjdeli haber: Kadroda olacaklar

Dev maç öncesi müjdeyi verdi: Onlar da kadroda olacak
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
Markete giderken dehşetle karşılaştı! Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu

Markete giderken dehşetle karşılaştı! Elleri arkadan bağlıydı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok