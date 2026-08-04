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Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında, "zincirleme şekilde rüşvet almak" iddiasıyla fezleke düzenleyip Adalet Bakanlığına gönderdi. Fezlekede Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 'Zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini açıkladı.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

Demokrasi çöktü tek başlı ikdidar başladı. oy verdiğim parti oyumu hiçe sayıp başka partiye geçiyor. belediye başkanı başka partiye geçince parti kalır başkan geçer eğer partiyle geçiyorsa demokrasi yok demektir. hayırlı olsun memlekete

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Haber Yorumlarıdoganmersin@gmail.com:

Yuh artık..Korkudan ortaya sıçıyorlar

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Haber YorumlarıŞeneray Kılınçarslan:

Oku yedi

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Haber Yorumlarıcet.94:

Sıra sende Kanka

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Haber YorumlarıVezirk PARMAĞI:

hadi inşallah var bir beklentimiz ters kelepçe

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