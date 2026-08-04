Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında, "zincirleme şekilde rüşvet almak" iddiasıyla fezleke düzenleyip Adalet Bakanlığına gönderdi. Fezlekede Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 'Zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini açıkladı.
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