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Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da

Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da
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Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Mısırlı futbolcu 5 Ağustos Çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a gelecek.

  • Trabzonspor, Mohamed Salah'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
  • Salah için 5 Ağustos'ta Yunanistan'a özel uçak gönderilecek ve 6 Ağustos'ta Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
  • Trabzonspor, Salah ile 2 yıllık anlaşma yaptı; 5 milyon Euro imza parası, yıllık 17 milyon Euro garanti maaş ve forma gelirinden yüzde 20 pay ödeyecek.

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Süper Lig devi Trabzonspor'da Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaşıldı.

TABZONSPOR'DAN KAP

Bordo-mavili kulüp, Salah'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi. 

TRABZONSPOR İÇİN GELİYOR

Trabzonspor, Mısırlı yıldız için 5 Ağustos Çarşamba günü Yunanistan'a özel uçak gönderecek. Uçak, saat 10.30'da Yunanistan'dan hareket ederek İstanbul'a gelecek. 34 yaşındaki yıldız isim burada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Salah, Ertuğrul Doğan ile birlikte saat 19.00 civarında Trabzon'a gelecek.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Salah'ı Trabzon'da binlerce bordo-mavili taraftarın karşılaması beklenirken, Mısırlı yıldız için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Salah transferiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, "Diğer takımlar devreden çıkınca transferde hızlandık. Salah ile bir görüşme yaptım. Menajeriyle de görüştüm. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibariyle her şey netleşti. Camiamıza hayırlı olsun." dedi. 

''RAKAMLARI AÇIKLAYACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Doğan, "Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Zaten açıklayacağız. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Öte yandan Alexander Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben yok dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok.'' sözlerini sarf etti. 

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Salah ile 2 yıllık anlaşmaya varan Karadeniz ekibinin bu dev transfer için ayırdığı bütçenin ayrıntıları da netleşti. Trabzonspor, Mısırlı sağ kanat oyuncusu için 5 milyon Euro imza parasının yanı sıra yıllık 17 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği, satılacak olan Muhammed Salah formalarının gelirinden yüzde 20'lik pay oyuncunun tarafına devredilecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTANJU BOZKAYA:

Salah GS yakışırdı

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Haber YorumlarıErkan Dag:

hayırlı olsun Türk futbolu icon büyük fırtına Trabzonspor ıcın

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