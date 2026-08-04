Acun Ilıcalı'dan rekor transfer

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu geleceğe dönük hamlelerle güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz temsilcisinin, defans ve orta saha hattı için iki genç yeteneğin transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

SAVUNMAYA AVUSTRALYALI GENÇ YETENEK

Hull Live’da yer alan habere göre; Hull City, Colorado forması giyen 18 yaşındaki Avustralyalı stoper Lucas Herrington transferinde anlaşma sağlama noktasına geldi. Oyuncu için 20-23 milyon sterlin civarında bonservis bedelleri konuşulsa da transferin bu rakamların çok daha altında bir maliyetle tamamlanacağı ifade edildi.

ORTA SAHAYA REKOR TRANSFER

Norveç basınından NRK’nin haberine göre ise Hull City, Tromsö’nün 20 yaşındaki genç orta sahası Jens Hjerto-Dahl transferinde kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Transferin 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği, bu rakamın bonuslarla birlikte 11.8 milyon Euro'ya kadar yükselebileceği belirtildi. Bu bonservis bedeliyle Hjerto-Dahl, Tromsö tarihinin en pahalı oyuncu satışı unvanını elde edecek.