Haberler

Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltında

Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltında Haber Videosunu İzle
Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada operasyon düzenlendi. 

Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek, 1983 yılında İzmir'in Menderes ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Menderes'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Çiçek, uzun yıllar aile şirketinde yöneticilik yaptı.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Çiçek, CHP Menderes İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Menderes Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Çiçek, seçimi kazanarak Menderes Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com
Türkiye devreye giriyor! 14 ülkenin destek verdiği ittifak için kritik temas

Türkiye devreye giriyor! 14 ülke destek verdi, gözler Ankara'da
Petro'dan Espriella'nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak

Görevi devralmasına 3 gün kala ülkeyi ayağa kaldıran uyarı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi Beyi:

Ya rozet Ya kelepçe

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Merak etme sen güvenlik araştırması yapılıyordur hırsızlara rozet takılmaz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Adalet sıfırlandı ,artık herkes şüphelidir!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecati tuncer:

en kısa zamanda senide oralarda görmek isteriz

yanıt0
yanıt2

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı

Tekke'nin eşi, dünyanın konuşacağı transferi neredeyse kendi açıkladı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı

İstanbul'da gece yarısı olay görüntü
Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı
Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar pes dedirtti
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor

Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Artık buralarda durmayacak
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı

Sadece 5 günde kasayı doldurdular! İşte son rakamlar