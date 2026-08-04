Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltında

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek, 1983 yılında İzmir'in Menderes ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Menderes'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Çiçek, uzun yıllar aile şirketinde yöneticilik yaptı.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Çiçek, CHP Menderes İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Menderes Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Çiçek, seçimi kazanarak Menderes Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com