Suat Kılıç: Çerçeve yasa referanduma götürülmeli

(İSTANBUL)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gündeme gelen "çerçeve yasa"nın referanduma sunulması gerektiğini belirterek, "Millet bilmiyor, milletvekilleri bilmiyor. Ancak DEM Parti biliyor, Abdullah Öcalan biliyor ama biz bilmiyoruz. Yasanın çerçevesi de belli değildir, çerçevenin yasası da belli değildir. Dolayısıyla çerçeve ve yasa, bir nevi yasasız çerçevedir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı'nda devam eden MYK toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Yunus Emre Taşçı'nın atanmasıyla birlikte partinin dinamizm yakaladığını ve bu nedenle MYK toplantılarının İstanbul'da da olacağını kaydeden Kılıç, ayrıca Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın 4. Levent'e taşındığını ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"ÇERÇEVE VAR, YASA YOK"

Kılıç, çözüm sürecine ilişkin kamuoyunun gündeminde olan "çerçeve yasa"ya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Yasa' diyoruz ama çerçeve var, yasa yok. İktidarın Meclis gruplarında çerçeve için imza açıldı. Sayın milletvekilleri şimdilik boş kağıda imza atıyor. Bu imzalar, teklifin komisyona sevkinde kullanılacak. Ancak dediğim gibi, yasanın maddelerinden kimsenin haberi yok. Milletvekilleri neye imza attığını bilmiyor, millet de neye imza atıldığını bilmiyor. Çözüm süreci var, çerçevesi var ama yasası yok. Millet bilmiyor, milletvekilleri bilmiyor. Ancak DEM Parti biliyor, Abdullah Öcalan biliyor ama biz bilmiyoruz. Meclis'teki muhalefet partileri bilmiyor. İktidar milletvekilleri de neye imza attıklarını bilmiyor. Altına imza atılan, duvara asılan bu çerçevenin içi boştur. Bu muammaya destek vermemiz, belirsizliğe imza atmamız mümkün değildir. Yasanın çerçevesi de belli değildir, çerçevenin yasası da belli değildir. Dolayısıyla çerçeve ve yasa, bir nevi yasasız çerçevedir.

"ÇERÇEVE YASA REFERRANDUMA GÖTÜRÜLMELİ"

Hem çerçeve hem de yasa hakkında millet ve muhalefet acilen bilgilendirilmelidir. Hep söylediğimiz gibi, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın ilk günden itibaren ifade ettiği üzere bu yasa, anayasa değişikliklerinde olduğu gibi referanduma götürülmeli ve aziz milletimizin desteği istenmelidir."

"TMO'NUN GÖREVİ İTALYAN ÇİKOLATA ÜRETİCİSİNE UCUZ FINDIK TEMİN ETMEK DEĞİLDİR"

Fındık üreticisinin sorunlarına dikkat çeken Kılıç, Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Doğusuyla batısıyla Karadeniz feryat ediyor. Fındık sezonu başlıyor. Geçen yıl 370 lira olan bir kilogram fındık, TMO'nun hatalı politikaları nedeniyle bugün maalesef 170 lira seviyesindedir. Bakın, yüzde 40 enflasyona rağmen geçen yıl 370 lira olan bir kilogram fındık, bugün 170 lira seviyesinde. Piyasada fındık 370 liraya alıcısını bulurken Toprak Mahsulleri Ofisi, geçen yıl maalesef 100 liraya yakın bir fiyattan piyasaya fındık arzında bulunmuştur. TMO'nun görevi, piyasada kartel konumunda olan İtalyan çikolata üreticisine ucuz fındık temin etmek değildir. TMO'nun görevi, fındık üreticisini desteklemektir.

"FINDIĞIN KİLOGRAMI 300 TL OLMALI VE TMO TARAFINDAN ALINMALIDIR"

Bugün toplama yevmiyeleri dahil bir kilogram fındığın maliyeti 200 liranın üzerindedir. Bu şartlarda bir kilogram fındığın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 300 liradan satın alınması gerekmektedir. İster Giresun kalite ister Levant kalite olsun, fındığın kilogram fiyatı 300 liranın üzerinde olmalıdır. Fındık, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmalı ve ödemeler de peşin yapılmalıdır. Geçmişte fındık borsasının Türkiye'de kurulmasına engel olan küreselci, spekülatör üçkağıtçılar, bugünlerde kendilerine Güney Amerika'da fındık çiftlikleri kuruyorlarl"

"EKONOMİ YÖNETİMİ ENFLASYONLA MÜCADELE ETMİYOR; BİZİMLE EĞLENİYOR"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak açıkladığı verilere ilişkin de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i kutluyoruz. Yıllık enflasyon temmuz ayında 0,4 puan geriledi. Bu hızla gerilemeye devam ederse enflasyonun tek haneye düşmesi için 20 yıl gibi bir zamana ihtiyacımız var. Enflasyonda tek hane için hedefler beş yıl, gerçekler 20 yıl… 0,4 puanlık gerilemeyi açıklayan da Hazine ve Maliye Bakanı'nın kendisi. Büyük bir başarı olmalı ki kendisi açıklıyor. Bundan dolayı biz de görevimizi ihmal etmiyor, kendisini tebrik ediyoruz. Kiralardaki yıllık artışlar çift hane, gıdadaki artışlar çift hane, elektrik, su ve doğal gaz zamları çift hane… Akaryakıt fiyatlarındaki ve mutfak tüplerindeki artışlar da çift hane. Enflasyondaki düşüş ise 0,4 puan. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele etmiyor, adeta bizimle eğleniyor. 0,4 puanlık düşüş için Maliye Bakanlığına da ihtiyaç yok, Merkez Bankası Başkanına da ihtiyaç yok. Hiç olmasalar düşüş hızı belki daha da yüksek olacak. En azından Merkez Bankasının ve Maliye Bakanlığının masraflarından Hazine kurtulmuş olacak.Yorgun iktidarın ekonomi yönetiminin son kullanma tarihi geçti. Artık bu reçete dertlerimize tesir etmiyor."

"VİZE KRİZİ TÜRKİYE'NİN İTİBARINI ETKİLEYEN KRONİK BİR SORUN"

Türk vatandaşların vize randevusu bulamaması nedeniyle ortaya çıkan krize ilişkin de konuşan Kılıç, şunları kaydetti:

"Vize krizi, artık dış politika meselesi olmanın ötesine geçerek vatandaşın günlük hayatını ve Türkiye'nin itibarını etkileyen kronik bir soruna dönüşmüştür. Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişimde yaşadığı sorunlar, münferit bir mesele olmaktan çıkmış, kronik bir problem haline gelmiştir. Eğitim, ticaret, turizm, fuar, sağlık, kültürel faaliyetler veya aile ziyareti amacıyla Avrupa ülkelerini ziyaret etmek isteyen yüz binlerce vatandaşımız ciddi engellerle karşılaşmaktadır."

Vize krizinin bireysel mağduriyetlerin ötesinde bir sorun olduğunu belirten Kılıç, "Ülkemizin ticaretini, ihracatını, akademik faaliyetlerini, turizmini ve uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkileyen bir skandaldır" dedi. Kılıç, vize krizinin çözümüne ilişkin iktidara çağrıda bulundu.

"KÖY KAHVELERİNDE BULUŞACAĞIZ"

Kılıç sözlerini tamamlarken, "İnşallah ağustos ayında, Genel Başkanımızın riyasetinde Türkiye'nin bütün illerinde, köylerde vatandaşlarımızla ve çiftçilerimizle buluşacağız. Köy kahvelerinde olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA